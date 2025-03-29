基隆拚郵輪商機 探索星、飛鳥、三井陸續開航

麗星郵輪旗下的「探索星號」郵輪明天首航基隆。（記者盧賢秀攝）

2025/03/29 12:24

〔記者盧賢秀／基隆報導〕近年基隆港國際郵輪逐漸復甦，去年郵輪共331艘次、旅客78.7萬人次。麗星郵輪旗下「探索星號」以基隆為母港，明天首航基隆。此外基隆港近日再爭取到飛鳥郵輪、三井郵輪掛靠基隆港，規劃客製化行程，全力拚郵輪商機。

基隆港務分公司表示，外籍郵輪旅客來台旅遊模式而言，可區分為「船進船出」、「船進機出／機進船出」等模式。去年「船進船出」部分共計22萬餘人次，較2018年成長4.5%，去年外籍旅客人次已創歷史新高達26.6萬人次。

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今年國際郵輪預報472艘次，郵輪旅客人次預計可達86.1萬，較2024年人次成長約9.5%，基隆港與基隆市政府全力拚郵輪商機，優化碼頭硬體設施、提供獎勵優惠，爭取更多郵輪靠泊。

為提高外籍郵輪旅客人均消費，港務公司今年加碼推出費率優惠，母港作業郵輪搭載外籍旅客數達全船旅客數之30%者，每位旅客可減免100元旅客服務費的優惠。

麗星郵輪旗下「探索星號」，將以基隆為母港，明天首航，近8個月的航程、每週往返日本及韓國，共計13種行程，包括3天航程，前往石垣島、宮古島、那霸等地；4天航程前往那霸及石垣島或宮古島；6天航程前往日本及韓國多個地點。

此外，基隆市長謝國樑與基隆港務分公司總經理高傳凱，也前往日本爭取航線，日本飛鳥郵輪的飛鳥二號今年底日本新年假期航程增加掛靠基隆港，明年上半年再開2航次造訪基隆港。7月將新下水的飛鳥三號，將是日籍郵輪中最大噸位郵輪，也有機會造訪基隆港。

三井郵輪旗下日本丸號也預報今年年底在基隆港停泊跨年，海洋富士號今年下半年預報5航次、明年上半年預報2航次掛靠基隆港。基隆市將協助規劃多條客製化行程，讓旅客有多元選擇可以深度探索基隆。

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