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    食農教育法上路3年 學校借助AI技術設智慧農場

    彰化北斗國中設置智慧溫室等農業場域，提供沉浸式的學習體驗。（教育部提供）

    彰化北斗國中設置智慧溫室等農業場域，提供沉浸式的學習體驗。（教育部提供）

    2025/03/29 12:39

    〔記者林曉雲／台北報導〕食農教育法上路3年，高雄市南隆國中及彰化縣北斗國中，結合AI技術建設智慧農場，創新使用AR與VR技術製作數位食農教材，榮獲「第一屆國家食農教育傑出貢獻獎」團體組優等獎。教育部今（29日）表示，為促進食農教育永續發展，加速落實「食農教育推動計畫」，鼓勵全國優質的食農教育工作者擴散影響力，讓下一代具有健康飲食的食農教育素養。

    教育部國教署組長葉信村說明，「食農教育法」於111年5月4日通過，很多學校以「親身體驗」方式，帶領師生走出教室，實際親近土地，學習食農知識；而根據112年至116年第一期食農教育推動計畫，教育部協助開發與建置「校園食材登錄平台」，推動各級學校午餐食材管理電子化，落實校園午餐食材履歷追蹤與食安問題溯源等。

    高市南隆國中以美濃在地農產白玉蘿蔔、紅豆、美濃147米和台灣鯛為主題，結合農會與社區，設計「食物日」與實作課程，推廣地產地消與綠色消費理念，學校說明，課程融入客家文化與雙語教育，拓展學生跨文化素養與全球視野，並結合AI技術建設智慧農場，探索廢棄物再利用與SDGs議題，透過跨科學習與實作，讓學生從農田到餐桌的實作體驗中，提升學生愛鄉與食農教育的實踐力。

    此外，彰化北斗國中以特教班為推動食農教育起點，透過照顧植物，激發學生對生命的尊重與關懷，並成立食農教育推廣團隊，結合校園與社區資源，推廣地產地消理念，設計跨科教案與每週課程，深化學生對農業與飲食文化的理解，校方表示，還創新使用AR與VR技術製作數位教材，拍攝8部食農微電影，設置智慧溫室等農業場域，提供沉浸式的學習體驗。

    葉信村表示，教育部持續補助地方政府成立輔導團，完備學校午餐輔導體系，舉辦相關增能研習活動，由獲獎單位分享食農教育指標性案例，促進跨縣市和學校之間經驗交流，協助學校推廣並深化健康飲食及食農教育素養。

    南隆國中設計「食物日」與實作課程，並結合AI技術建設智慧農場，圖為學生手作野蓮烘蛋料理。（教育部提供）

    南隆國中設計「食物日」與實作課程，並結合AI技術建設智慧農場，圖為學生手作野蓮烘蛋料理。（教育部提供）

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