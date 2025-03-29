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    「ㄇㄚㄇㄚ帶我搭機捷」 桃北北兒童4/1-5/31持卡免費搭車

    桃園大眾捷運股份有限公司喜迎兒童節、母親節，推出「ㄇㄚㄇㄚ帶我搭機捷」優惠活動。（桃捷公司提供）

    桃園大眾捷運股份有限公司喜迎兒童節、母親節，推出「ㄇㄚㄇㄚ帶我搭機捷」優惠活動。（桃捷公司提供）

    2025/03/29 12:16

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園大眾捷運股份有限公司喜迎兒童節、母親節，4月1日起到5月31日推出「ㄇㄚㄇㄚ帶我搭機捷」優惠活動，持桃園市民卡學生卡（國小）、桃園市民卡兒童優待卡、台北市數位學生證（國小）、台北市兒童優惠卡或新北兒童卡的桃北北兒童們，可持卡感應進出閘門免費搭乘桃園機場捷運，暢遊全線。

    家長們則另享其他優惠，包括持TPASS定期票、桃園市核發800點敬老卡、愛心卡任意搭乘機捷等；雙北市的長者與身心障礙者持480點敬老卡、愛心卡，同樣可享搭機捷優惠，包括原有5折優惠外，還能扣抵點數最高達30點。

    桃捷公司表示，機捷沿線有許多適合親子出遊的景點，例如A2三重站的新北大都會公園、A3新北產業園區站的塭仔底濕地公園、A4新莊副都心站的宏匯廣場及中港大排親水步道、A9林口站的三井OUTLET PARK、A10山鼻站的坑子溪休閒農業區、A17領航站的橫山書法藝術館與KIRI國際原住民族文創園區、A18高鐵桃園站的Xpark水族館與華泰名品城、A19桃園體育園區站的青塘園與桃園市兒童美術館、A22老街溪站的中壢老街溪步道與中壢觀光夜市等，歡迎家長們趁著春暖花開，帶著孩子一起搭機捷，享受親子遊樂時光。

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