竹市開放28處騎樓停機車 商家居民正反意見都有

新竹市府即日起有條件開放市區28處騎樓可停放機慢車等車輛，但商家居民正反意見都有，市府強調目前屬試辦階段。（記者洪美秀攝）

2025/03/29 12:18

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府交通處即日起開放市區28處騎樓做為機車停放之用，此舉也引來商家與居民正反意見，有店家認為機車停在店門口影響生意，也抱怨機車亂停影響出入，但機車族則認為可紓解市區找不到機車停車空間壓力。市府交通處表示，先前已辦過5場說明會並開放申請，只要騎樓超過3.5公尺寬，且有足夠1.5公尺的人行空間才同意開放騎樓停車，且施行開放後1年內不得申請取消。

交通處表示，會開放騎樓停機車是因市區部分道路寬度不足，機慢車停車空間有限，機車族希望能開放騎樓停車。經交通改善小組決議，交通處去年10月起辦理5場「騎樓開放機慢車停車地方說明會」，並訂定注意事項，去年11月起開放申請，今年3月底已針對28處騎樓辦理施工及公告作業，其中完成劃設的騎樓已開放停車。

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交通處表示，經參考各縣市作法，有條件式開放住戶申請騎樓開放停車，其中首要是確保行人有足夠的寬度行走，機慢車在不影響行人情況下（如禁止於騎樓騎乘）停放車輛，而周邊道路尚有空間及方案可提供機慢車停放的話，才同意申請。而到今年1月31日已受理61件申請案件，經會同相關單位依據規定及現況條件逐一會勘評估，有28處符合劃設標準。

試辦騎樓開放停機慢車的標準包含騎樓及人行道須具備至少3.5公尺的深度，不得設置臨時或固定障礙物，也不得在騎樓騎乘，周邊附近已無可供停放空間且停車需求大於供給，須留設人行通道至少1.5公尺，同一建築物所有權人均需同意且施行後1年內不得申請取消，且供公眾免費停放。

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