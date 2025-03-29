屏東大武山成年禮開拔 43名青年學子挑戰北大武

第28屆大武山成年禮，今天（29日）上午7時在縣府行政大樓北棟大門口進行開拔儀式。（圖由屏東縣政府提供）

2025/03/29 11:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕由屏東縣政府主辦的第28屆大武山成年禮，在全國青年學子熱烈的期盼中登場，歷經2次訓練所甄選的43名學員，今天（29日）開拔，展開3天2夜的挑戰行程，明天（30日）將從檜谷山莊出發會同原住民部落代表於海拔約3000公尺的大武祠，接受山神祝福，舉行成年禮儀式。

屏縣府表示，本屆大武山成年禮主題為「南島伏脈 溯源千里」，海洋大嶽，武山青蔥，18歲這年，勇敢的青年們將踏上無限可能之路，行走在山的稜線上，在大武山的胸懷中寫下他們自己青春的故事。

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在訓練階段學員們透過講師介紹南島語族文化、部落遷移、隘寮溪沿岸環境教育，並親身力行從事淨山清潔工作，體認到環境保護的理念。最後關卡的雙流園區帽子山負重訓練，正是為登北大武山做最後的體力考核與訓練，在男學員至少揹負18公斤，女學員15公斤的重裝訓練下，每位學員們都攜手渡過層層考驗，在過程中更加體會了團隊合作的重要性。

為確保活動順利及安全，此次上山全員共分6小隊，全員都已投保登山綜合險，幹部和學員人數採一比一的比例配置，並設有醫療組和安全救護組隨隊照應，每小隊派駐一員特搜隨行，提供緊急醫療及救助，以確保全員安全下山。

屏縣府進一步指出，經過兩階段的行前訓練，第28屆大武山成年禮，今天（29日）上午7時在縣府行政大樓北棟大門口進行開拔儀式，接著前往北大武山展開一連3天的成年禮活動，預訂3月31日下午返回縣府行政大樓南棟大廣場，舉辦歡迎儀式，頒發年輕勇者結業證書。

第28屆大武山成年禮，今天（29日）上午7時在縣府行政大樓北棟大門口進行開拔儀式。（圖由屏東縣政府提供）

大武山成年禮隊伍在泰武鄉大武山之門前舉辦敬山儀式，由屏縣府祕書長楊慶哲（前）主持。（圖由屏東縣政府提供）

大武山成年禮隊伍在泰武鄉大武山之門前舉辦敬山儀式。（圖由屏東縣政府提供）

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