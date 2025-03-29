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    嘉市北園國小91年校慶 通學步道下月中旬完工

    北園國小及北園國中校園正在設置全新的通學步道。（記者林宜樟攝）

    北園國小及北園國中校園正在設置全新的通學步道。（記者林宜樟攝）

    2025/03/29 10:42

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市北園國小今天舉辦91週年校慶，親師生及社區民眾熱情參與，學校校門口及兩側圍牆旁的通學步道工程即將在下月中旬完工，將提供孩子及社區居民安全的步道，提供行人更友善的行走空間，可使得校園天際線更加開闊。

    市府表示，北園國小及鄰近的北園國中原本並無通學步道，為提升學生通學安全，市府投入3627萬元興建通學步道，與2校校方協調，將校園既有圍牆退縮，聽取學校對於學童安全的實際需求，推動友善校園通學環境；通學步道工程包含新設家長接送區、電力桿（纜）線下地工程，整合路口人行道外推及交通處行穿線退縮、調整車道寬度配置、採雙色溫路燈來提高行車安全。

    北園國小今天舉辦校慶暨社區園遊會，由獲得全國鼓王盃鼓藝大賽國小組第一名的太鼓隊表演「太陽的兒子」揭開序幕，天使寶貝班與低年級的融合演出、中、高年級學生的三好舞、反毒舞表演、北園附幼表演及由葉素華女士帶領社區媽媽的活力青春舞蹈，嘉義市議員黃思婷、林煒軒及家長會長陳吉邦等來賓見證學校91歲生日。

    北園國小校長吳長頴說，學校深耕健康促進、國際教育、環境教育、台美生態學校、友善校園、品德教育、閱讀、三好校園、資訊融入科技等計畫，涵養孩子們的全人品格與競爭力，去年與菲律賓宿務建基中學締結姊妹校，也成為嘉義市第一所台美生態綠旗認證學校。

    吳長頴表示，今年校慶結合「三好國際逍遙遊．安全永續任我行」社區聯合園遊會，讓學生透過趣味闖關活動攤位實踐「做好事、說好話、存好心」的三好精神及實踐聯合國永續發展目標。

    北園國小91週年校慶。（記者林宜樟攝）

    北園國小91週年校慶。（記者林宜樟攝）

    通學步道提供安全的人行空間。（記者林宜樟攝）

    通學步道提供安全的人行空間。（記者林宜樟攝）

    獲得全國鼓王盃第一名的太鼓隊。（記者林宜樟攝）

    獲得全國鼓王盃第一名的太鼓隊。（記者林宜樟攝）

    學生表演反毒舞。（記者林宜樟攝）

    學生表演反毒舞。（記者林宜樟攝）

    園遊會闖關。（記者林宜樟攝）

    園遊會闖關。（記者林宜樟攝）

    學生學習成果。（記者林宜樟攝）

    學生學習成果。（記者林宜樟攝）

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