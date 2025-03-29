329青年節 4400名年輕人勇敢爭取百億海外圓夢

由教育部舉辦的青年政策白皮書「教長與公民對話」活動，今（29）日在北教大盛大展開，行政院政務委員史哲及教育部長鄭英耀等人到場致詞並同與會者合影留念。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/29 10:25

〔記者林曉雲／台北報導〕今天是3月29日青年節，總統賴清德推動「青年百億海外圓夢計畫」，教育部長鄭英耀今日在首場「青年政策白皮書公民對話」座談會中表示，第一階段申請截止，共有4400多名15歲至35歲青年報名，教育部最多可補助200萬元，提供200個青年海外圓夢，加上海外遨翔計畫，總計可協助上千名青年出國一圓學習夢，讓青年的生命有所不同且走的更精彩。

鄭英耀強調，總統賴清德重視青年，政府從政策全面支持青年，從生活、學習、工作到成立家庭、小孩教養等給予支持，年輕人充滿熱情，對這塊土地和自己權益都充滿熱情，教育部研訂「青年基本法草案」，已放上「眾開講」網站，並辦理分區座談會，邀請年輕人一起討論，先送政院再送立院，盼在立院這個會期三讀通過。

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「青年基本法」草案目前共有包括立委范雲等18個版本交付審查，立院教育及文化委員會日前已排審。媒體今日詢問是否會擔心藍白卡關，鄭英耀表示，相信不同黨派都會支持年輕人。

行政院政務委員史哲今亦出席座談會，強調總統賴清德對青年的看重，行政院推動各種相關政策支持青年。

鄭英耀說明，以0到6歲國家一起養政策為例，由衛福部和教育部共同合作，今年即編列680億元預算，而青年百億海外圓夢計畫日前第一階段申請截止，共有4400多名15歲到30歲青年報名，教育部最多可補助200萬元，中央部會也搭橋推動「海外遨翔」，總計將可提供上千名青年出國學習的機會，政府並協助設立全國900多個青年創業基地。

國科會人文社會科學研究中心博士後研究員林凱衡簡報青年政策白皮書，民主化前以服務政治和經濟為目的，青年政策被工具化，1966年成立青輔會，把青年和少年放在一起，將青年幼體化；2016年政院成立青年諮詢委員會、地方政府成立青年局，開始關注世代正義；而走到現在，已需要更複雜且全面的政策來支持青年，包括心理健康支持、安居與成家、就業與創業、公共參與等，有必要研訂「青年基本法」。

由教育部舉辦的青年政策白皮書「教長與公民對話」活動，今（29）日在北教大盛大展開，教育部長鄭英耀等人到場致詞。（記者叢昌瑾攝）

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