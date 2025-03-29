台鐵高雄車站招商多頭馬車 市議員張博洋籲推公私整合平台

台鐵高雄車站與周邊場域招商多頭馬車，引起地方憂慮失去先機。（記者王榮祥攝）

2025/03/29 09:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站與周邊招商多頭馬車，引發地方憂慮錯失先機，高市議員張博洋籲成立車站再開發計劃委員會，推出政府做莊的公私整合平台，市長陳其邁表示應由高市府主導、才能貼近地方需求。

張博洋表示，目前高雄車站及周邊區域招商工作分散多個單位，包括台鐵負責車站商業大樓暨車站商業空間與旅館大樓、都發局的車專四五及商四基地、高雄捷運公司的捷運商場、郵局的站前大樓、地政局地71期重劃區、捷運局的Y10聯開，還有周邊都市更新。

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他認為多頭馬車招商方式已造成許多問題，且目前進駐店家品質參差不齊，部分商業空間招商不足，出現稀稀落落的窘境。

張博洋擔心分散招商將對高雄車站的核心戰略定位與周邊發展造成危害，缺乏統一招商窗口，恐降低大型企業投資與進駐意願，發展缺乏整體性，更無法帶動周邊商圈協同發展，商業環境品質不一也損國際門戶形象。

他建議可借鏡日本品川車站為標竿，每塊基地都有明確功能定位，從商業、旅館、教育、文化到防災等空間規劃，皆依循完整發展策略進行。

張博洋強調，為了不讓高雄錯失打造國際級交通樞紐的重要契機，建議表參道計劃再升級，並成立車站再開發計劃委員會，推出政府做莊的公私整合平台。

市長陳其邁認同張博洋想法，建議主導權應在高市府，且除了商業活動外，幾個與民眾生活較相關的公部門或許可進駐車站，帶動私部門發展；他覺得高雄車站近10年、20年來看，仍然很有潛力，後續也考驗中央、地方合作默契。

高雄車站話題多，民代建議政府招商應有統一窗口、好打造品牌形象。（記者王榮祥攝）

高雄車站潛力大，地方期待由政府做莊、啟動公司整合平台。（記者李惠州攝）

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