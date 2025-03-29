高雄2月邁入超高齡社會 65歲以上占20.29％

高雄市今年2月邁入超高齡社會，圖為移工陪長輩在文化中心活動場景。（記者王榮祥攝）

2025/03/29 00:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府統計今年2月人口，65歲以上長者達54萬8千多人，占全市人口20.29％，正式邁入超高齡社會。

市府說明，截至今年2月底，全市65歲以上長者有54萬8304人，占全市人口20.29％，在六都當中，老年人口數位居新北、台北之後，排名第三多；若以占比來看，則僅次於台北的23.27％，位居第二，北、高也是六都唯二進入超高齡社會的直轄市。

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高齡相關議題也成為議會質詢焦點，市議員湯詠瑜、陳慧文、陳麗珍都陸續提出質詢，要求市府正視與積極處理。

湯詠瑜提到，高雄38行政區中，超高齡區前五名分別為鹽埕27.37％、前金27.12％、 新興25.56％、苓雅24.4％、前鎮21.41％；越來越多長者代表高齡社宅需求越來越大，呼籲市府積極因應。

陳慧文則關注高齡、中高齡就業，她引述市府統計高雄65歲以上長輩勞動參與率僅9.2％，遠低於日本25.6％及南韓37.3％，凸顯高雄市推動中高齡再就業能量明顯不足。

陳麗珍為左營孔廟的樂齡中心爭取夜間照明，盼提供長輩、附近民眾更安全的休憩空間。

陳其邁答詢，關注長輩不僅有住的問題，還有公共服務、社會服務等面向，市府會持續選定合適社宅，根據人口結構老化情況啟動銀髮家園計畫。

對於高齡就業，陳其邁舉電影高年級實習生為例，認為部份服務業工作內容或許適合長輩，會委請局處研究可行措施，同時跟中央討論法規上須調整部分。

高雄今年2月底正式邁入超高齡社會。（高雄市政府提供）

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