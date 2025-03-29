兒童節倒數！桃園兒美館邀免費看展、共玩

桃園市兒童美術館4月連假期間正常開館，下週三起推出3檔展覽與主題書展，且兒童節當天免費入館。 （桃園市兒童美術館提供）

2025/03/29 00:22

〔記者黃政嘉／桃園報導〕為迎接兒童節，桃園市兒童美術館桃園市4月連假期間正常開館，下週三起同時推出3檔展覽與主題書展，且兒童節當天開放免費入館，並舉辦1日限定「開放遊戲場」，邀請大小朋友一起發揮創意，激發玩耍的藝術細胞，「藝」起同樂！

桃市兒美館指出，3檔精彩展覽與主題書展，包括：「故事從『不見的秋天』開始」展、「桃源文化繪本走讀散策」展，以及「什麼都有便利商店」春季主題書展，因應4月兒童節同步開展，透過豐富藝術形式與美感媒介，引領大小朋友在藝術中探索生活與文化的多樣風貌。

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1、2樓展廳展出「故事從『不見的秋天』開始」展，本展為桃兒美館第三屆策展徵件獲選案，由InTW舞影工作室策劃，邀集四組表演藝術團隊，以劇場、舞蹈與影像的共製方式，帶領觀眾探索四季變化帶來的豐富美感經驗，並透過當代舞蹈、文化律動、兒童劇場、共創活動等一系列展覽教育推廣活動，開啟孩子們對自然環境的思考。

2樓長廊空間將呈現「繪本桃樂陶陶—桃源文化繪本走讀散策」展，透過農事、季節和地景的變遷交織，展開一場桃園文化走讀旅行。展覽以《茶香入夢》、《五月飛雪油桐花》、《田家兒女》、《田水甜》、《採樟腦的人》等五本桃園市政府文化局經典讀本「桃源文化繪本」為起點，呈現桃園文化生活的立體文本風景。

3樓兒童藝術圖書空間外區將推出「什麼都有便利商店」春季主題書展，精選四十本販售各式物件的繪本，繪本選讀內容涵蓋甜點、文具、衣物雜貨，甚至奇特的無形事物。透過閱讀，開啟無限想像，發掘生活中意想不到的驚喜。

此外，兒美館指出，「外掛學校」自2024年啟動，將美術館轉化為多樣知識激盪的場所。「2025外掛學校－開放遊戲場 」要在美術館長出一個臨時遊戲場，由孩子們發想，與大人們共同建造，運用不同素材與創意，打造可以「共玩、共學、共創」的社區場域，更多展覽與活動詳情，可至桃園市立美術館官網或桃園市兒童美術館臉書查詢。

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