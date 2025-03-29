為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    廟會結合科技展！台南左鎮北極殿遶境 國小AI機器人同賀

    左鎮北極殿4年1科的平安遶境，今日登場。（記者吳俊鋒攝）

    左鎮北極殿4年1科的平安遶境，今日登場。（記者吳俊鋒攝）

    2025/03/29 00:11

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市左鎮區北極殿今（29）日將舉辦4年1科的平安遶境，當地左鎮國小結合左鎮國中一起推出AI樂高機器人的作品發表，可模擬西拉雅祭典儀式，放置供品，並朝阿立祖三向禮，展現對在地文化的尊重與傳承，也為傳統廟會注入創新活力。

    左鎮國小校長楊靜芳表示，在廟會期間展出的作品，除了西拉雅祭典機器人之外，還有智能風扇機器人、仿生獸機器人與跳舞機器人，以及可模仿人類走路的左鎮一號人形機器人等。

    楊靜芳說，西拉雅祭典機器人可模擬阿立祖特有的參拜儀式，並順利將供品放置於桌上，還能行三向禮，小朋友的科技運用，值得讚賞。

    智能風扇機器人可透過感應器偵測人體，自動啟動風扇，凸顯科技應用於生活中的便利性；仿生獸機器人能模擬動物爬行，展現學子對生物結構的觀察與創意；跳舞機器人則可為廟會增添歡樂氣氛。

    楊靜芳提到，現場也將展出左鎮國小學子於今年1月在高雄科工館舉行的2024-2025年FIRST機器人台灣區賽中，榮獲最佳海報獎、最佳程式獎的優秀作品，歡迎大家來欣賞。

    左鎮北極殿管理委員會總幹事林榮昭提到，配合神明誕辰，以及接下來的平安遶境，目前已迎來口社寮阿立祖合壇祭祀，30日為團拜祝壽，邀請大家共襄盛舉。

    林榮昭也感謝左鎮國小的機器人展出，他樂見傳統信仰與現代科技的結合，為廟會帶來新意，希更多年輕人能藉此對在地文化產生興趣。

    配合左鎮北極殿的遶境廟會，左鎮國小推出學生AI機器人成果展。（記者吳俊鋒攝）

    配合左鎮北極殿的遶境廟會，左鎮國小推出學生AI機器人成果展。（記者吳俊鋒攝）

    配合左鎮北極殿的遶境廟會，左鎮國小推出學生AI機器人成果展。（記者吳俊鋒攝）

    配合左鎮北極殿的遶境廟會，左鎮國小推出學生AI機器人成果展。（記者吳俊鋒攝）

    配合神明誕辰，左鎮北極殿已先迎請口社寮阿立祖合壇祭拜。（記者吳俊鋒攝）

    配合神明誕辰，左鎮北極殿已先迎請口社寮阿立祖合壇祭拜。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播