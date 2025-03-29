廟會結合科技展！台南左鎮北極殿遶境 國小AI機器人同賀

左鎮北極殿4年1科的平安遶境，今日登場。（記者吳俊鋒攝）

2025/03/29 00:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市左鎮區北極殿今（29）日將舉辦4年1科的平安遶境，當地左鎮國小結合左鎮國中一起推出AI樂高機器人的作品發表，可模擬西拉雅祭典儀式，放置供品，並朝阿立祖三向禮，展現對在地文化的尊重與傳承，也為傳統廟會注入創新活力。

左鎮國小校長楊靜芳表示，在廟會期間展出的作品，除了西拉雅祭典機器人之外，還有智能風扇機器人、仿生獸機器人與跳舞機器人，以及可模仿人類走路的左鎮一號人形機器人等。

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楊靜芳說，西拉雅祭典機器人可模擬阿立祖特有的參拜儀式，並順利將供品放置於桌上，還能行三向禮，小朋友的科技運用，值得讚賞。

智能風扇機器人可透過感應器偵測人體，自動啟動風扇，凸顯科技應用於生活中的便利性；仿生獸機器人能模擬動物爬行，展現學子對生物結構的觀察與創意；跳舞機器人則可為廟會增添歡樂氣氛。

楊靜芳提到，現場也將展出左鎮國小學子於今年1月在高雄科工館舉行的2024-2025年FIRST機器人台灣區賽中，榮獲最佳海報獎、最佳程式獎的優秀作品，歡迎大家來欣賞。

左鎮北極殿管理委員會總幹事林榮昭提到，配合神明誕辰，以及接下來的平安遶境，目前已迎來口社寮阿立祖合壇祭祀，30日為團拜祝壽，邀請大家共襄盛舉。

林榮昭也感謝左鎮國小的機器人展出，他樂見傳統信仰與現代科技的結合，為廟會帶來新意，希更多年輕人能藉此對在地文化產生興趣。

配合左鎮北極殿的遶境廟會，左鎮國小推出學生AI機器人成果展。（記者吳俊鋒攝）

配合左鎮北極殿的遶境廟會，左鎮國小推出學生AI機器人成果展。（記者吳俊鋒攝）

配合神明誕辰，左鎮北極殿已先迎請口社寮阿立祖合壇祭拜。（記者吳俊鋒攝）

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