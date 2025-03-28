台南梅嶺採梅季登場 力挺楠西震後復建

進入採梅季，市府農業局與梅嶺休閒農業區合辦脆梅手作體驗。（梅嶺休閒農業區提供）

2025/03/28 23:50

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市楠西區知名的梅嶺風景區已進入採梅季，市府農業局以食農教育體驗，推廣春遊行程，邀請民眾一起來觀光與消費，支持在地產業，為協助震後復建盡份心力。

楠西區遭「0121地震」重創，對產業與觀光帶來衝擊，市府為協助災民振興經濟，推薦觀光客到梅嶺遊賞，並體驗農村生活。

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梅嶺休閒農業區理事長黃貴珍表示，青梅開始收成，從採梅、製梅到品梅，透過脆梅製作的實際體驗，可以讓遊客深入了解當地的特產與風土。

黃貴珍說，從挑選新鮮梅果，搓揉去澀、醃製入味，到封存等待熟成，讓參加者體驗傳統的梅製過程，自己DIY不僅能品味手作的樂趣，也可認識脆梅的獨特風味與保存技巧，是別具意義的食農教育。

目前梅嶺已有梅園推出手作體驗，農業局邀請民眾上山春遊，踏青、健行、吃美食，以及DIY醃製脆梅，歡度兒童、清明連續假期。

農業局長李芳林指出，為促進地方經濟復甦，與梅嶺休閒農業區合作辦理體驗課程，希望藉此推廣梅嶺旅遊，並帶動消費。

李芳林提到，梅子不僅可製作成脆梅，還能釀成梅酒、熬煮梅醬，甚至泡製梅子茶，是台灣常見的養生食品，值得推薦。

進入採梅季，市府農業局與梅嶺休閒農業區合辦脆梅手作體驗。（梅嶺休閒農業區提供）

進入採梅季，市府農業局與梅嶺休閒農業區合辦脆梅手作體驗。（梅嶺休閒農業區提供）

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