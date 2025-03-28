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    潮州愛國路夜市新設收費汽機車格 研擬停車抵消費

    潮州愛國路夜市人潮相當多。（記者陳彥廷攝）

    潮州愛國路夜市人潮相當多。（記者陳彥廷攝）

    2025/03/28 23:31

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮是縣內最早訂定「臨時攤販集中場管理自治條例」的鄉鎮市，因應而生的「愛國路夜市」生意在上路1年半後越來越穩定，為提升停車便利性，潮州鎮公所已把路旁空地整平，將畫設約200席停車格及150席機車格，再視假期祭出「消費券」，再次提升整體消費熱絡度。

    屏東縣潮州鎮臨時攤販集中場管理自治條例2023年9月上路，以「潮州市集攤商協會」會員為主體的夜市攤販移師新闢建的愛國路段最東側路段，鎮公所在路旁畫設共238格位，愛國路夜市也自此而生。

    經過1年半的營運，每週一、週五營業的愛國路夜市生意越來越穩定，夜市期間，路段頭尾兩側封街成徒步區，友善行人，又不影響太大的車流，不少鄉鎮公所取經，尤其夜市經濟興盛的墾丁大街，長年沉痾始終欠缺自治條例管理介入，參考潮州版後，自治條例今年經恆春鎮代會三讀通過。

    潮州鎮公所主祕王建元指出，目前每格每天電費100元、攤位租金150元，攤商反映比外地私人場便宜非常多，因此攤位接近滿租；鄰近的「忠義祠」廟方整理廟埕，一起畫上格位出租，生意活絡，將比照去年祭出把收得租金投入製作「消費券」發放，創造更多消費。

    鎮公所說，雖屬臨時攤販，但仍要維護場地，除了重新量測噴上格位，攤位前方號碼也請專業廠商噴漆，但最主要的還是三林路及愛國路之間的停車場，地面已刨鋪柏油整平，下一步會繪製完整的汽機車格位，預估共200席、150席，減輕周邊道路在夜市期間可能造成的路邊停車亂象，為杜絕「停免錢」人士，會同時啟動收費，同時考量在夜市期間推動配合抵消費模式營運。

    潮州愛國路夜市。（記者陳彥廷攝）

    潮州愛國路夜市。（記者陳彥廷攝）

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