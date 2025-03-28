為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南城隍廟出現詛咒「亞亞」女兒照 廟方籲信眾冷靜

    全台首邑縣城隍廟人員今晚在五營將軍前，發現亞亞女兒照片，被寫上詛咒字眼，發文呼籲信眾冷靜。（圖擷取自全台首邑縣城隍廟臉書）

    全台首邑縣城隍廟人員今晚在五營將軍前，發現亞亞女兒照片，被寫上詛咒字眼，發文呼籲信眾冷靜。（圖擷取自全台首邑縣城隍廟臉書）

    2025/03/28 23:21

    〔記者王姝琇／台南報導〕中配「亞亞」鼓吹武統，移民署要求限期離境，亞亞日前回中國，留下3名子女在台灣。全台首邑縣城隍廟人員今晚在五營將軍前，卻發現亞亞女兒照片，被寫上「死」、「重病」的詛咒字眼，廟方呼籲信眾要冷靜。

    縣城隍廟晚間發文表示，「麻煩各位冷靜一下！廟裡是尋求心靈安慰的地方，不是詛咒他人的地方，這好像有點過火了。」照片呈現是亞亞女兒被以紅筆在臉部寫上「死」，身體位置寫上「重病」的詛咒字眼，廟方人員發現隨即將照片丟掉，並調閱監視器畫面，試圖確認事件的發生時間。

    廟方說，監視器角度只能看見五營將軍的側邊，無法很確認是誰來做這個行為，目前先將照片丟掉，也透過臉書呼籲信眾冷靜，神明是不會詛咒他人的，希望大家不要做出如此不理性的行為。

    網友也紛紛留言表示，「這樣做的人，好比直接去警察局犯案」、「因果自有定律」、「禍不及家人」、「人在做天在看」、「太超過了」、「人已經走火入魔」、「要神明詛咒真的不Ok」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播