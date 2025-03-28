台南城隍廟出現詛咒「亞亞」女兒照 廟方籲信眾冷靜

全台首邑縣城隍廟人員今晚在五營將軍前，發現亞亞女兒照片，被寫上詛咒字眼，發文呼籲信眾冷靜。（圖擷取自全台首邑縣城隍廟臉書）

2025/03/28 23:21

〔記者王姝琇／台南報導〕中配「亞亞」鼓吹武統，移民署要求限期離境，亞亞日前回中國，留下3名子女在台灣。全台首邑縣城隍廟人員今晚在五營將軍前，卻發現亞亞女兒照片，被寫上「死」、「重病」的詛咒字眼，廟方呼籲信眾要冷靜。

縣城隍廟晚間發文表示，「麻煩各位冷靜一下！廟裡是尋求心靈安慰的地方，不是詛咒他人的地方，這好像有點過火了。」照片呈現是亞亞女兒被以紅筆在臉部寫上「死」，身體位置寫上「重病」的詛咒字眼，廟方人員發現隨即將照片丟掉，並調閱監視器畫面，試圖確認事件的發生時間。

請繼續往下閱讀...

廟方說，監視器角度只能看見五營將軍的側邊，無法很確認是誰來做這個行為，目前先將照片丟掉，也透過臉書呼籲信眾冷靜，神明是不會詛咒他人的，希望大家不要做出如此不理性的行為。

網友也紛紛留言表示，「這樣做的人，好比直接去警察局犯案」、「因果自有定律」、「禍不及家人」、「人在做天在看」、「太超過了」、「人已經走火入魔」、「要神明詛咒真的不Ok」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法