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    萬金杜鵑花展到3/30 最後週末打卡贈植栽袋、造型貼紙

    萬金杜鵑花展金山展區週末有手作課程。（新北農業局提供）

    萬金杜鵑花展金山展區週末有手作課程。（新北農業局提供）

    2025/03/28 22:31

    〔記者董冠怡／新北報導〕萬金杜鵑花展出到3月30日，萬里展區瑪鋉溪畔杜鵑現正滿開、金山展區週末則有小農市集、街頭藝人表演，新北市農業局今天（28日）說，活動期間最後一個週末，民眾只要完成打卡任務，加碼贈送限量植栽袋，週六、週日2天合計180個，原本沒送的杜鵑花精靈貼紙，只要打卡也可獲得。

    農業局指出，週六、週日完成打卡任務即贈植栽袋，萬里展區含加碼限量30個、金山展區含加碼限量60個，2天共計180個。金山展區週末還有在地創生團隊金山漫遊「熊熊花圃坊」開設「香草槌槌．植物槌染手作」課程，原價每人399元，3月29日現場報名前20位優惠價99元，並可帶回作品。

    農業局提到，3月30日則有手染漆扇課程，結合古法大漆技法與創新漂流漆工藝，讓扇面呈現出如水流般的獨特紋理，原價450元、符合條件者享優惠價99元。此外，萬金杜鵑攝影從4月1日中午12點開始收件到13日深夜12點，詳細報名資訊可上官網https://www.wanjinazalea.com.tw/查詢。

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