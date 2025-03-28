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    清明4天連假將至 台中易塞車路段曝光

    清明4天連假將至，中市交通局曝易塞車路段，提醒民眾「避雷」。（圖：市府提供）

    清明4天連假將至，中市交通局曝易塞車路段，提醒民眾「避雷」。（圖：市府提供）

    2025/03/28 22:43

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年清明節連續假期自4月3日到4月6日，共有4天連假，考量民眾返鄉祭祖車潮將湧現，台中市交通局盤點易塞車路段，今曝國1豐原至大雅路段往年較易出現壅塞路段，建議市民若要開車上路，可改走台74接國4，並多利用「台中交通網APP」查詢即時路況，彈性調整行車時間與路線。

    交通局長葉昭甫指出，每年清明節連假期間，民眾多會安排返鄉、掃墓或國內旅遊等行程，交通局檢視歷年連續假期路況，並進一步分析台中市高快速公路交通車流，台中附近的國1豐原至大雅路段較易出現壅塞路段，建議民眾規劃出遊、掃墓路線可走台74接國4，行駛替代路線避開壅塞路段，彈性因應車潮與路線。

    此外，他也呼籲用路人多搭乘公共運輸，若自行開車先行查詢「台中交通網APP」，提供24小時不間斷的智慧化服務，掌握各地路況與停車資訊，確保交通安全與行車順暢。

    交通局另指出，為分散清明節掃墓車流，高速公路局於3月22、23日及3月29、30日兩個周休二日均實施高速公路單一費率再7折，鼓勵民眾提前掃墓；另外，清明節連假期間4月3日至4月6日均實施單一費率收費，並於每日0至5時暫停收費，國道中部路段，國1南向豐原至台中路段、北向大雅至豐原連假期間每日7至24時，國3北向中港系統至大甲連假期間每日13至24時，高公局將開放路肩供小型車行駛。

    交通局指出，因應清明連續假期，市府與高公局也將視國道主線與地方道路車流狀況，適時調整交通號誌時制，以提升交流道周邊道路行車效率。

    此外，交通局指出，公共運輸疏運措施部分，高鐵公司4月1日至4月7日規劃清明假期疏運，期間加開201班次列車（南下94班，北上107班），總計7天提供1287班次的旅運服務；台鐵4月2日至4月7日，全線加開各級列車共計157班，紓解尖峰時段人潮；市府也配合交通部公路局推出清明連假使用公共運輸轉乘優惠措施，詳細優惠及路線資訊請上公路局網站查詢。

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