台南模範兒童表揚「有洋蔥」 他們用生命寫求學故事

永康區永信國小李晨睿（右）接受台南市長黃偉哲頒發模範兒童獎。（台南市府提供）

2025/03/28 22:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今（28）日舉辦模範學生表揚大會，市長黃偉哲頒獎表揚全市370名模範學生，並與學生各式擺拍合影留念，受獎的特教模範生更由爸媽師長陪伴上台領獎，求學過程充滿勵志故事。

歸仁國小潘聖捷有重度肢障的先天性限制，但他並不懷憂喪志。相當積極主動，對不懂之處，會詢問鄰座同學或老師，直到解惑為止。因此常懷感恩之心，並在行有餘力之時，主動協助同學解決問題，相當受到同儕們的歡迎。

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聖捷平時努力練習各類舞蹈動作，並於113學年度特殊教育學生才藝比賽，榮獲個人組特優。他認為，在享受練習、揮灑汗水的同時，也證明唯有自己努力，才突破先天的限制，掌握人生的主控權，定義人生的精采模樣。

永康區永信國小李晨睿，是個亞斯伯格症和過動症的孩子，在求學之路難免三不五時會跟師長、同學有誤會和衝突，也因此備受許多不了解他的人的異樣眼光。但在這樣的環境並沒有放棄學習，愛閱讀的他，不只在布可星球的挖掘十分努力，累積高能量，閩南語課程也十分認真，客語表現更亮眼，全市客語朗讀獲佳績，也因此參加了客語電視台的錄影，毅力與堅持被看見。

北區大光國小吳宥霖，患有極重度腦性麻痺，他不放棄學習，申請眼控系統，努力積極上學，持續練習溝通、主動求知，勤練站立和生活自理，如此為生命寫下努力，也成為同儕間上進的動力，讓師長非常感動。

安慶國小特教生蘇邦睿自備紙板「全村的希望」上台領獎。他曾於2024第12屆全國心智障礙者才藝大賽全國總決賽多元表演兒童個人組第2名，熱愛表演的他，舞台給予最大自信心揮灑才華。

黃偉哲表示，模範學生獎具特殊意義的，因為這不僅是學業成就的肯定，更代表學生在品德、學業、才藝及服務等方面受肯定。每位模範學生不僅是家長呵護培育的珍貴寶貝，更是南市未來的希望。

台南市長黃偉哲（左），頒獎給歸仁區歸仁國小潘聖捷（右）。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲（左）頒獎給北區大光國小吳宥霖（中）。（台南市府提供）

安慶國小特教生蘇邦睿（右）自備紙板「全村的希望」上台領獎。（台南市府提供）

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