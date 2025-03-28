終於有進度了！彰化市鐵路高架化 環境影響說明會4/7登場

台鐵彰化車站是山海線南端交會點。（記者劉曉欣攝）

2025/03/28 20:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市鐵路高架化最新進度！交通部鐵道局將在4月7日在彰化市生活藝文館舉辦環境影響說明會，市長林世賢表示，全民希望能夠趕快做，因為已經拖太久了！立委黃秀芳指出，彰化不能再等20年，全力要求中央加快腳步。

縣府交通處、彰化市公所等單位都已收到鐵道局開會公文，林世賢強調，彰化人已經等太久了，能夠聽到終於要開環境影響說明會，就代表彰化市鐵路高架化計畫開始動了起來，人民的最大願望就是加快速度，中央與地方的意見能夠完成整合，不要再三心兩意。

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林世賢指出，台鐵彰化車站是山海線南端交會點，一直都是台鐵很重要的車站，目前確定機務段將遷移到花壇、二水，希望未來採取原線高架4軌設計，讓彰化市有更多的土地可以活化，讓彰化市風華再現。

黃秀芳表示，彰化市鐵道高架化推動已快要20年，彰化不能再等20年，目前正在綜合規劃階段，她將要求行政院加快速度。由於縣府與中央對於機務段遷移的問題都已解決，鐵道高架化已有最新進度，也會全力推動鐵道高架化後，銜接台中捷運綠線的工程進度。

縣府交通處指出，縣府未來將針對鐵道局規劃，配合跨越鐵道陸橋的拆除，以及取消平交道與地下道，以及在鐵道高架化之後，彰化車站前後站的土地都市縫合規劃。

彰化市鐵路高架化在2011年起彰化縣政府開始規劃，在2013年完成初步可行性評估，2018年由時任行政院長賴清德拍板定案，目前正在進行綜合規劃，完成後再交由行政院核定，預定4月7日下午2點在彰化市公所旁的生活藝術館舉行環境影響說明會。

彰化市鐵路高架化以原線高架規劃，高架路段穿越國道3號後，自金馬陸橋北側爬坡過大埔截水溝後降坡，總長9.5公里，預計新設金馬、中央兩座通勤車站，其中，金馬車站與台中捷運綠線共構，彰化車站改建為高架車站。彰化機檢段能則轉移到新設的花壇、二水基地。

彰化市鐵路高架化將新增金馬、中央兩座通勤車站，彰化車站改為高架車站。（取自彰化縣政府網站）

彰化市鐵路高架化4月7日在彰化市舉辦環境影響說明會。（取自環境部網站）

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