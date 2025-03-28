教師會公布七位老師 將代表台南角逐全國SUPER教師獎

中華醫事科大老師黃義良。（台南市教師會提供）

2025/03/28 19:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市教師會舉辦的今年度SUPER教師獎甄選，評審結果揭曉，共7人獲得各組首獎，其中安慶國小的曾偉，經營YouTube頻道，為孩子提供24小時不間斷的學習資源，他的教育理念正是「無法阻止學生看YouTube，那老師就在YouTube上等你」！

台南市教師會今天公布得獎名單，首獎為國小組的曾偉與玉山國小徐子蔚、國中組的瀛海中學陳韻如、高中職組的成大南工張宇泰與曾文農工方文宗、大專組的中華醫事科大黃義良、南臺科大吳建中等7人。

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教師會理事長陳葦芸表示，7位首獎者將代表台南參加全國SUPER教師獎甄選，預祝他們都能更上一層樓，獲得最高榮譽。

安慶國小的曾偉，用科技陪伴孩子的學習，將愛放進孩子的未來，雖然主修音樂的他，到校後勇於接受挑戰，跨足資訊領域，協助推動教育部AI跨域扎根計畫，展現極大的熱忱與決心。

曾偉也積極創新，以孩子的學習需求為核心，錄製教學影片，經營YouTube頻道，提供24小時不間斷的學習資源，讓學生能隨時隨地學習。

曾偉用心製作的高品質教學資源，改變了孩子們的學習方式與未來發展，引導學生接觸優質內容，提升媒體素養；他曾為小兒麻痺患者製作直笛輔助器，讓孩子成功完成公開演奏，也邀請學生夢想中的人物親臨偏區，幫助他們圓夢。

另外，南化區玉山國小徐子蔚，用行動拓展偏鄉孩子的視野，資源有限，但教育無限，以系統化方式規劃活動、比賽，透過生活教育培養學生的紀律與團隊合作精神，讓他們在過程中找尋自我價值。

瀛海中學的陳韻如因材施教，點亮學生天賦，她致力於突破傳統教學框架，研發多樣化的適性教材，提升學習效能，並秉持「教學相長」理念，將美術教育延伸至家庭與社區，讓藝術不僅存在於課堂，更融入生活。

成大南工的張宇泰以創新與熱忱，翻轉學生的未來，透過創新教學方法，將技術教育與學生熟悉的遊戲結合，成功提升技高學生的學習動機；在板金科課程中導入「麥塊」元素，以遊戲化學習，讓專業技能變得更有趣且易於吸收。

曾文農工的方文宗用陪伴與堅持，他深知偏區學生的學習動機普遍低落，且面臨家庭功能失衡等挑戰，卻從未抱怨或放棄，反而積極尋找適合這些孩子的教學模式，翻轉傳統教育框架，幫助學生發掘自身潛能與價值。

中華醫大的黃義良，超過34年教學經驗，無私奉獻發展創意課程，讓學生實作打造未來，致力於將理論與實務結合，培養學生創新思維與實作能力。

黃義良開設「實務專題」、「創新與創業」等課程，推動「做中學、學中做」的教學理念，帶領學生將創意構想化為具體作品，實踐技職教育精神；他也堅持「因材施教」與「開展學生自信」，幫助學生從自卑走向自信，積極學習。

黃義良還運用CPS創意解難與ATDE創造思考模式，提升學生問題解決、創意思考能力，並善用數位科技編撰教材，積極爭取教育部補助與業師協同教學。

南臺科大的吳建中，深耕技職教育33年，打造產學合作的橋樑，秉持「教學是良心事業，亦須因材施教」的理念，不斷精進教材與教學方法，讓學生能夠輕鬆理解專業知識。

瀛海中學老師陳韻如。（台南市教師會提供）

安慶國小老師曾偉。（台南市教師會提供）

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