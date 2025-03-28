寒害重創金蜜芒果 彰化埔心收成恐減3成

埔心鄉農會常務監事張旗聞手指被凍傷的花苞表示，今年產量恐減少2成。（記者陳冠備攝）

2025/03/28 19:21

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔心鄉為金蜜芒果主要產區，種植面積約50公頃，然而，今年寒冬異常嚴峻，2月底還7度寒流來襲，導致部分花苞腐壞、結果率降低，今年產量恐減少2至3成，讓不少果農憂心忡忡，果農羅福村說，沒想到2月還有寒流，果園內許多花苞都被凍傷，今年只能提早「下課了」。

埔心鄉的金蜜芒果以甜度高、果肉細緻聞名，每年5月至7月進入產季，然而，今年適逢10年來最冷的冬天，特別是2月寒流期間，氣溫一度降至攝氏6至7度，寒流後還碰上連日降雨，導致部分花苞腐壞、結果率降低，更有果實感染炭疽病，埔心鄉農會指出，初估統計，花苞受損至少達2至3成。

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果農羅福村表示，金蜜芒果花期從年底12月至隔年1、2月間，剛好這次冬天寒流多，其中不乏7度以下低溫，導致不少花苞被凍傷或枯死，再也無法開花結果了，「往年這個時候，樹上應該已經有不少小果，今年卻有許多樹還是光禿禿的，幾乎確定收成會大幅減少2至3成。」

台中區農業改良場表示，今年1至3月降雨日數多，經查發現芒果園陸續出現炭疽病與小黃薊馬等病蟲害，造成表皮黑斑、壞死甚至腐爛。建議果農應密切觀察花穗是否有黑色斑塊，並在降雨過後加強防治，以降低病害影響。

埔心鄉農會總幹事徐彩瑜表示，今年受寒害影響，農損約有2成，農民投入大量人力、金錢耕種，卻在要開花結果時碰到災損，只能相當無奈，盼政府加強對受災農民的補助與技術協助。

彰化縣埔心鄉金蜜芒果產區，受寒流來襲影響，產區2至3成花苞腐壞，結果率降低。（記者陳冠備攝）

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