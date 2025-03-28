江萱庭接手亡夫水哥 種番茄還研發醋、果醬得英國大獎

來自台南都市的江萱庭十六年前追愛到雲林口湖鄉偏村，5年前先生過世，她強忍悲痛，從門外漢變番茄達人，延續先生遺志在鹽地創造幸福。（記者黃淑莉攝）

2025/03/28 20:16

〔記者黃淑莉／雲林報導〕在雲林縣口湖鄉一個偏僻村庄水井村因一顆顆紅透的「玫瑰番茄」在台灣打響名氣，成功在貧脊村落的鹽地創造幸福的人物許清水（水哥）勵志故事，不僅被寫在學生教科書中，也被創作成繪本，還翻譯成德語、斯洛伐克語，五年前過世後，牽手江萱庭接手，從門外漢變達人，她還把番茄與柑橘結合做出果醬，三月在英國奪銀獎及銅獎。

五十歲江萱庭家住台南市，原從事業務，打扮時髦，十六年前看到電視專訪許清水，他在節目中公開徵婚並說，「男人人生有三大樂事，升官發財死老婆，他只要前兩件就好，因為老婆要陪伴我們一生一世的，雖無法給她榮華富貴，但至少可以衣食無缺！」

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江萱庭笑說，當時她剛結束一段很長感情，聽到這句話被打動，託人找到水哥的電話，鼓起勇氣做了從未做過的事主動打電話，竟講了兩個多小時，認識不到半年即閃婚。

江萱庭回想，婚前在台南市7-11是她與世界接軌的地方，剛嫁到水井村鄰近一家便利商店都沒有，要開車到口湖市區，甚至婚後有次朋友聚餐，她化著煙燻妝，結束後水哥反問她不覺得自己很奇怪嗎？之後她把所有化粧品及用具全送人，沒多久就懷孕生子，之後因農場會計離職，她接手負責出貨、導覽解說、接待客人，番茄種植及田間管理都由水哥負責，直到二○○九年病情惡化，他才告訴她一些簡單的種植方法。

江萱庭表示，隔年先生過世，她接手時根本搞不清氮磷鉀，擔心毀了水哥創造鹽地幸福奇蹟，農場的長輩失業，小三及幼兒園大班的兩個兒子沒錢讀書，她找資材行、找農業專家求助，有問題就不斷重覆請教不同專家意見。

江萱庭說，前三年邊做邊學，印象深刻是水哥過世第二年，因為施肥關係四千株番茄苗奄奄一息，有農友來看後搖頭說無救了，她不放棄四處找人求助，有一位要她不用擔心並說，「番茄韌性很強不容易死」，果然隔年植株雖沒什麼長大，但也沒有死，當時她在心中給自己喊話，「番茄都沒死她怎麼可以被打敗」，五年來不斷學習，熟悉傳統土耕技巧、管理後，兩年前再學習新栽種技術，去年嘗試滴灌方式。

很多人問她對自己的番茄有什麼期許，江萱庭說，她只想種出有記憶點的番茄，就是用先生留下有她與先生、兩個孩子、工人情感及客人連結的土地，種出有記憶點的番茄，客人到冬天收成季節就想起玫瑰番茄，還有香港客人每年一定要訂購。

江萱庭至今仍不斷學習、創新，除種番茄，還研發出番茄醋及番茄果醬，去年首次參加世界柑橘果醬日本大賽獲得佳作，評審的評語「這是很奇妙發想，但番茄味道搶過柑橘」，她重新調整比例、做法，今年參加英國世界柑橘果醬大賽奪得銀牌及銅牌。

成功在貧脊村落的鹽地創造幸福的人物許清水（水哥）一生懸命的勵志故事，創作成繪本且翻譯成德語、斯洛伐克語紅到歐洲，他的妻子江萱庭強忍喪夫悲痛，從門外漢變番茄達人，把番茄變果醬紅到英國、日本。（記者黃淑莉攝）

江萱庭說，她只想種出有記憶點的番茄，就是用先生留下有她與先生、兩個孩子、工人情感及客人連結的土地，種出有記憶點的番茄，番茄園至今仍堅持土耕方式。（記者黃淑莉攝）

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