新北祈福列車第3波路線上路 18廟宇「保生健康、女神追星」

下泰山巖入列神助攻路線中的保生健康路。（記者董冠怡攝）

2025/03/28 20:02

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市祈福列車10條「神助攻路線」，2月28日啟程，每隔2週就會開放2條新路線，共計5波；第3波今天登場，沿線停靠「保生健康路」、「女神追星路」18間廟宇，列車編號分別為999、323，民政局長林耀長說，加入官方LINE進入專屬頁面，完成打卡集章，就有機會兌換文創商品。

「神助攻路線」陸續開放，2月28日「富貴發達路」、「追分成功路」，18間廟宇榜上有名；3月14日「情字這條路」、「增產報國路」有14間；3月28日輪到「保生健康路」、「女神追星路」。每條路線完成指定任務，就有機會兌換迷你列車廂，各限量300台；文創品以櫸木製作，每台列車都有各自路線專屬圖騰與編號，可以自行組裝，附有燈泡，代表替自己點亮光明燈，活動至6月底。

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林耀長指出，「保生健康路」關心健康、祈求身體平安，站點涵蓋保生大帝、神農大帝、顯應祖師、清水祖師等神祇為主祀的廟宇，包括三重先嗇宮、土城五穀先帝廟、中和福和宮、永和保福宮、樹林濟安宮、蘆洲保和宮、頂泰山巖、下泰山巖及淡水清水巖9間。

林耀長說，「女神追星路」呈現媽祖娘娘乘風破浪，象徵指引前行的智慧與守護，9間主祀媽祖的寺廟有新莊慈祐宮、淡水福佑宮、八里開臺天后宮、三芝小基隆福成宮、金包里慈護宮、貢寮仁和宮、三重天后宮、台北紫微天后宮、三峽興隆宮媽祖廟。

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