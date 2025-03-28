設置智慧號誌紓解車流 蔣萬安盼有助改善內湖塞車

透過智慧號誌動態提升民權西路東西向綠燈秒數後，車流密度減少。（台北市交通局提供）

2025/03/28 19:39

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市交通局利用AI影像辨識及大數據分析，蒐集車流資訊，即時調整各路口紅綠燈秒數，已在全市易壅塞且車流變動較大路網，設置智慧號誌。市長蔣萬安今（28日）表示，希望有助於改善內湖塞車問題。

台北市政府今日舉行2025年第3次道路交通安全會報，交通控制中心主任吳育緯說明，交通局已在全市361處路口建置智慧號誌，為全國第一，涵蓋38個路段，平均節省7%旅行時間。

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吳育緯舉例，平日上午7點至9點半的晨峰時段，有大量車流會從新北市三重、蘆洲利用台北橋進入台北市民權西路。當智慧號誌偵測機車道下來的車流密度較高，系統就會適時動態提升機車道秒數，降低機車車流密度。

當台北橋車流有回堵情形，系統也會調控整條民權西路的路廊，動態提升綠燈秒數；若偵測上游台北橋車輛較少，則動態提升重慶北路及承德路南北向綠燈秒數。

吳育緯指出，台北市目前容易庸塞且車流變動比較大的路網，都已經檢討完成設置智慧號誌系統，若有單點路口壅塞會再處理，未來也會結合交控系統提供民眾即時道路資訊，讓駕駛人可以提前改道，避開壅塞道路。

北市長蔣萬安表示，希望AI智慧號誌有助於改善內湖塞車問題，他指示交通局研議，除了各機關內部研發，也應該要向民間取經，透過開放資料（Open Data）的方式，將內湖地區通勤車流、大眾運輸人次、過去以及現在即時的資料，在確保個資前提下，提供給民間，向民間徵求改善方案。

台北市長蔣萬安28日指示交通局研議，透過開放資料將內湖地區交通數據提供給民間，徵求內湖塞車改善方案。 （記者林承鴻攝）

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