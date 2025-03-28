本國語文競賽 台大生獲台語作文電腦打字冠軍

教育部大專生本國語文競賽今日頒獎，終身教育司長梁學政（中）與國語演說得獎者合影。（教育部提供）

2025/03/28 20:16

〔記者林曉雲／台北報導〕「全國大專校院學生本國語文競賽」今（28）日頒獎，44所大專校院共147位語文好手競逐，69位學生獲得優勝，其中國立台灣大學雙主修人類學系與歷史學系的學生江鄀芃，國小三年級時，第一次參加台灣台語字音字形比賽，驚覺母語可以書寫，從此開啟她對語言的探索之路，常練習以台灣台語書寫用於演說及朗讀文章，奪下台灣台語作文電腦打字組冠軍。她表示，母語不只能說，更是書寫想法的媒介。

教育部終身司科長黃鈺維說明，競賽項目包含「動態」演說（國語、台灣台語、台灣客語及台灣原住民族語言），以及「靜態」作文（國語、台灣台語、台灣客語）兩大項目，優勝者不限於語言相關學系，也有來自醫學、歷史、法律、工業工程與工程管理及地球科學等不同科系的學生獲獎，分別可獲2萬元、1.5萬元及1萬元獎金，更享有至客家電視台、公視台語台及原住民族電視台優先實習及工讀的機會，藉此鼓勵年輕世代多說、多用本土語言，活化多元本土語言生命力。

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此外，國立東華大學及國立中央大學（客家語文暨社會科學學系）保持往年實力與本土語言相關學系優勢，分別取得台灣原住民族語言項目6名冠軍、4名亞軍、5名季軍，以及台灣客語1名冠軍、3名亞軍、5名季軍等優勝殊榮。

榮獲台灣原住民族語言演說—阿美族語第三名的林苡嘉，就讀中央大學客家語文暨社會科學學系，爸爸為阿美族、媽媽為客家人，自小對語言充滿熱忱，以台灣客語見長，常參與語文競賽，勇於挑戰阿美族語演說獲得佳績。他表示，「雖然可能無講母語个環境，毋過，只愛你想愛講，敢開口講，這就係一件當好个事情。」透過競賽深化學習，傳承並延續自己的第二個母語。

台灣客語作文書寫組第一名的劉奐廷，就讀朝陽科技大學景觀及都市設計系，以非語言相關科系之姿，已連續3年參賽。他表示，在國中時受到老師的啟蒙，踏入語文競賽領域，經多年努力與對本土語言熱忱及興趣，於今年由台灣客語演說項目，轉換跑道挑戰台灣客語作文書寫。

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