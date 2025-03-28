澎湖國際海上花火節 5月盛大登場

澎湖國際海上花火節，即將在五月燦爛升空。（記者劉禹慶攝）

2025/03/28 18:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節即將於5月盛大登場，澎湖縣政府今（28）日在澎澄飯店舉行澎湖場記者會，由縣長陳光復主持，化身花火節代言人，與議長陳毓仁、議員蘇陳綉色、呂黃春金、歐中慨服務處主任林永添、副縣長林皆興、秘書長楊書舜、旅遊處長陳美齡、文化局長陳鈺雲，以及各界代表、貴賓等，共同宣布花火節施放日期。

陳光復表示，澎湖國際海上花火節在各界的支持與期待下，今年已邁入第23年，並攜手「花生漫畫75週年」合作行銷，邀請家喻戶曉的史努比與其家族成員現身澎湖。今年除主場施放外，同樣規劃七美、望安與吉貝等離島場次，更推出3大「地方限定場」，包括「白沙丁香魚季」、「茹夏之音樂動湖西」、「西嶼西遊記」等主題。

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另外今年特別邀請來自義大利、法國、俄羅斯、摩洛哥與馬來西亞等5國的專業煙火團隊來澎施放。雄獅旅行社股份有限公司、雙全國際股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、澎湖福朋喜來登酒店以及澎坊股份有限公司都贊助場次。

除了花火節之外，還有「2025 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽」、泳渡澎湖灣等國際賽事接連登場。同時遠古時期的「潘氏澎湖鱷」、海洋巨獸「吉貝長鬚鯨」也將重磅亮相。此外，澎湖縣政府更與國立故宮博物院攜手推出「大航海時代的海上明珠-故宮國寶聚澎湖」特展，將珍貴國寶文物帶到澎湖，豐富文化旅遊內涵。亞洲最大海上圖書館「望僕號」也將於6月再度靠港。

今年澎湖花火節搭配史奴比，推出周遭紀念商品。（記者劉禹慶攝）

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