台64線五股二出入口匝道 3/29至3/31夜間封閉施工

台64線封閉東行五股二出口匝道（11k），由中興路三段前往永安大橋（蘆洲）車輛改道路線圖。（圖由交通部公路局北區養護工程分局中和工務段提供）

2025/03/28 18:34

〔記者羅國嘉／新北報導〕台64線「東西向快速公路－八里新店線」快速道路，全線均在新北市境內，串連五股、三重、板橋等區，是為北部重要的快速道路。然而，為維護道路品質，交通部公路局北區養護工程分局中和工務段將於29日至31日，每日夜間11時至翌日上午6時止，封閉台六十四線東行五股二出入口匝道辦理路面施工作業，屆時用路人改道行駛。

北區養護工程分局中和段長范又升表示，為提升道路品質，將封閉台64線東行五股二出入口匝道進行路面施工作業，如遇雨則順延。施工期間，請用路人行經該路段車輛遵循標誌及交管人員指示減速慢行或提前改道行駛避開施工路段，以維行車安全。

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范又升指出，封閉中興路三段入口匝道，屆時請續行中興路三段往疏洪六路，在右轉疏洪一路，右轉疏洪十路，左轉化成路，左轉新北大道二段，左轉光復路2段，最後右轉疏洪西路在上台64線匝道，預估行車時間增加25至30分鐘。

另外，封閉國道一號往新店方向（東行），屆時請由五股（107甲）下匝道續行新五路二段，右轉中興路三段續行疏洪六路，右轉疏洪一路在右轉疏洪十路，在左轉化成路，左轉新北大道二段，左轉光復路二段，右轉疏洪西路最後上台64線匝道，預估行車時間增加25至30分鐘。

范又升也說，若封閉永安大橋往新店方向（東行），屆時請續行永安大橋往新5路2段，左轉新北大道四段在左轉光復路2段，在右轉疏洪西路最後上台64線匝道，預估行車時間增加25至30分鐘。

封閉東行五股二出口匝道（11k），請欲前往國道一號之用路人，請由五股一匝道（10k）下成子寮續行疏洪北路，在往新五路三段，在往新五路二段銜接高速公路局匝道前往國道1號；另欲往永安大橋方向（縣道108），請續行新五路二段，左轉中興路三段前往蘆洲地區，預估行車時間增加20至25分鐘。

台64線封閉東行五股二出口匝道（11k），由新五路二段前往國道1號車輛改道路線圖。（圖由交通部公路局北區養護工程分局中和工務段提供）

台64線封閉永安大橋往新店方向（東行），由疏洪西路上台64線匝道車輛改道路線圖。（圖由交通部公路局北區養護工程分局中和工務段提供）

台64線封閉國道1號往新店方向（東行），由疏洪西路上台64線匝道車輛改道路線圖。（圖由交通部公路局北區養護工程分局中和工務段提供）

交通部公路局北區養護工程分局中和工務段將於29日至31日，每日夜間11時至翌日上午6時止，封閉台六十四線東行五股二出入口匝道辦理路面施工作業。（圖由交通部公路局北區養護工程分局中和工務段提供）

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