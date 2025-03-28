清明連假桃機總運量估衝86萬人次 出境高峰在4月3日

桃園機場國籍航空智慧報到逾50%，顯示以智慧化設施設備進行報到已是主流趨勢。（桃機公司提供）

2025/03/28 18:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕下週就是清明節連續假期，桃園機場公司今天（28日）說明，預估旅運量多日逾14萬人次，疏運期間4月2日至7日共六天的總運量上看86萬人次；預估出境高峰為假期首日4月3日、約8.8萬人，入境高峰為4月6日，也將近8.5萬人。

機場公司統計，國籍航空旅客使用智慧報到比例已達50%，提醒旅客善用手機APP、網路、市區預辦登機、機場自助報到及自助行李託運等智慧化服務，節省排隊等候時間。

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機場公司今天邀集CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、航空公司、地勤業者及聯外交通等單位召開疏運整備會議，根據航班運量預報系統顯示，明天（29日）起即開始出現出國人潮，疏運期間桃園機場出境尖峰時段為每日7至9時、14至15時及23至24時；入境尖峰時段為每日5時、14至17時及20時至22時間。

因應人潮尖峰時段，桃園機場各單位加強整備，包括加強旅客引導；航警局安檢線與移民署自動查驗通關系統（e-Gate）提早開線，航空公司及地勤業者依運能彈性調整人力等。

桃園機場公司說明，因應全球機場智慧化發展趨勢，近年來桃園機場積極建置相關設施設備，包括自助報到機台、自助行李託運及市區預辦登機等，並配合航空公司推廣旅客使用手機APP及網路完成報到手續。

根據統計，桃園機場國籍航空智慧報到比例達52.35%、自助行李託運使用率達15%，且持續上升中。機場公司提醒旅客，連假疏運期間出國人潮眾多，善用手機APP、網路報到、自助報到及自助行李託運等智慧化服務，節省等候時間。

另外，桃園捷運A1台北車站首班直達機場加班車05：30發車，客運巴士在清明假期3月31日至4月7日增開夜間班次，包括國光客運1819桃園機場－台北增班2班（23：50、01：45）、1860桃園機場－台中增班4班（23：30、00：20、01：20、01：50），請旅客預留時間提早抵達機場，確保旅程順暢。

連假期間交通繁忙，搭乘機場捷運及客運巴士等公共運輸往返桃園機場。（桃機公司提供）

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