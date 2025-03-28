綠能變惡鄰？彰化芳苑鄉居民連3天抗議 拒風機、沼氣電廠

彰化芳苑舉辦「雞糞沼氣發電計畫說明會」，遭村民抗議退席表達不滿。（彰化環保聯盟提供）

2025/03/28 17:06

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉成為陸域風機、光電綠能開發熱點，今（28日）又有雞糞沼氣發電業者舉辦發電計畫說明會，不少村民擔憂污染社區，組成自救會抗議。芳苑鄉過去3天，也有3起綠能抗議行動。

芳苑鄉沿海地區資源豐富，加上幅員遼闊，成為綠能發展重地，陸續吸引風力、太陽能發展，近期又吸引沼氣發電業目光，希望進行發電廠開發計畫，預計在新街村、五俊村等設廠，並27、28日舉辦「雞糞沼氣發電計畫說明會」，不過這兩場說明會都遭村民們集體退席抗議，並高喊「反對社區汙染，不要雞糞電廠」、「反對惡臭，反對設置堆肥場」口號，表達不滿。

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對此業者表示，芳苑鄉養雞業發達，每日產生大量雞糞，若能轉化為沼氣發電，不僅有助環保，也能提升雞農收益。五俊村長洪綮皇質疑，雞糞沼氣發電廠標榜全程密閉處理，沒空汙和水汙，可是村民認為，怎麼可能完全避免臭氣與廢水排放？也擔心全鄉雞糞集中五俊村，可能帶來環境污染風險，因此堅決反對。

除了沼氣發電廠，環境部於26日召開環評會議，審查「彰化芳苑鋐威風力發電計畫」，該計畫原預計於永興村設置五支陸域風機，其中一座距離民宅與學校過近，遭居民強烈反彈，最終環評委員認定此案不應開發，成為近年來首個遭環評否決的陸域風機計畫。

彰化縣府農業處表示，該案為私人公司申請容許設置禽畜糞尿資源化設施-沼氣發電設施，經通知限期補正，而申請人未於期限內修正經營計畫書內容，縣府依農業用地作農業設施容許使用審查辦法第6條第1項第1款規定，予以駁回，不予同意。廠商可以再次重新提出申請書送審。

芳苑鄉民憂心雞糞沼氣發電有環境汙染，高舉「反對惡臭，反對設置堆肥場」口號。（彰化縣環保聯盟提供）

「彰化芳苑鋐威風力發電計畫」，遭居民強烈反彈。（彰化縣環保聯盟提供）

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