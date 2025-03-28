火金姑來了！南投鹿谷「螢」況搶先報到 夏季可望大爆發

受惠春雨多、食源充足，南投鹿谷鄉近期螢火蟲已提前出現。（「森林邦」提供）

2025/03/28 16:55

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投鹿谷鄉賞螢季3月底展開，近期郊區已出現大量螢火蟲，傍晚滿布點點螢光相當美麗，當地生態導覽單位「森林邦」指出，今年春雨多、食源充足，螢火蟲提早現蹤，往年清明節過後才會大量出現，但今年提早2週已有不錯螢況，預計今年夏季螢火蟲將會大爆發。

竹山鎮、鹿谷鄉是南投縣重要賞螢勝地，3月底至4月底在鹿谷郊區的三生緣區，因區內有大片竹林，以及生態池與濕地，每到春末夏初就會有螢火蟲出沒。

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之後隨著夏天氣溫升高，海拔較高的鹿谷鳳凰自然教育園區，以及溪頭自然教育園區，分別在4月、5月也會有螢火蟲季，甚至海拔更高的竹山杉林溪園區，7月也有螢火蟲可賞，竹、鹿2地串聯，可說是全台最大與觀賞期最長的賞螢區。

鹿谷賞螢導覽單位森林邦表示，今年受惠春雨，各地賞螢點食源豐富，有助螢火蟲繁衍成長，最近3月下旬，鹿谷就已出現許多螢火蟲，相較去年同期僅零星出現，今年不僅時間提前，螢況還更好，預計清明節夏季螢火蟲將大爆發，今年螢況可期。

南投縣政府表示，全台螢火蟲有50多種，南投可看到31種，近幾年各地積極保育，每逢夏天可見螢火蟲發光展現復育成果，縣內賞螢除了竹、鹿地區，另在日月潭風景區、奧萬大、北港溪都是各具特色的賞螢區，當地旅宿業、林場、園區也都有夜間賞螢活動，民眾都可報名參加，詳情可上網（https://nantoufireflyfestival.weebly.com）。

南投鹿谷鄉螢火蟲提前出現，並有不錯螢況。（「森林邦」提供）

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