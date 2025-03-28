新店區春祭法會 免費接駁車3/29、30及4/4在北新藝術廣場發車

新店區公所於29、30日及4月4日於北新藝術廣場提供掃墓專車接駁服務。（資料照）

2025/03/28 17:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區公所為服務清明假期祭祀民眾，將於29、30日上午6點半至下午3點及4月4日上午8點至下午3點於北新藝術廣場提供免費掃墓專車，接駁來往四十份示範公墓，4月4日上午8點半至下午2點在永和國父紀念館來往五城花園公墓辦理春祭法會，春祭法會及清明掃墓期間進行交通管制，建議民眾避開交通管制時段，多加利用接駁車服務前往祭拜。

新店區公所表示，今年四十份示範公墓「春祭法會」採分塔分流方式辦理，分別於3月29日於懷親堂、30日於懷恩堂舉行，建請民眾分流前往祭祖，當天將在竹林路及雙峰路進行「雙向封路管制」，公所將從上午6點30至下午3點於北新藝術廣場提供掃墓專車接駁服務。

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另為分流清明祭拜人潮，4月4日將加開四十份掃墓專車於清明節當天提供接駁服務，竹林路沿路將採「單向管制」，欲搭乘接駁專車前往掃墓民眾從上午8點至下午3點，可於新店北新藝術廣場搭乘接駁車前往。

其他掃墓期間為避免車潮回堵及會車發生事故，竹林路沿路將採「單向管制」，期間包含4月3至6日，上午6點至下午3點，民眾開車將從竹林路進、雙峰路出。

新店區公所表示，五城花園公墓於4月4日清明節當日舉行法會，公所於永和國父紀念館安排往返五城花園公墓接駁車，服務時間為當天上午8點30分至下午2點，且當日園區內不開放停車，民眾請儘量搭乘接駁車前往掃墓，另第七公墓則於康雅崙路口往返定點接駁。

第三、第六、第七、三城及四城公墓均設置服務站，並提供除草耙、手套、竹掃把、鐮刀、水桶等掃墓工具及飲用水供民眾使用；清明祭祖期間，民眾焚燒紙錢及雜草等行為容易引發火災，掃墓時採用「除草不用火」、「不焚燒紙錢」、「不燃放鞭炮」、「不亂丟菸蒂」等「不用火」方式，記得「垃圾要帶走」，降低火災風險，保護山林環境。

新店區公所表示，為響應節能減碳及維護空氣品質，3月15日至4月7日四十份示範公墓、五城花園公墓封金爐，且祭拜之金銀紙將統一集中，由新北市環保局運送至淨爐的焚化爐焚燒；清明服務期間除晉塔外，暫停提供開櫃服務，並鼓勵民眾在家線上祭拜，市民朋友可透過本市建置之線上電子追思系統免出門即可線上祭拜。

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