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    屏東南國生活節4/12登場 連續4週52樂團表演

    屏東南國生活節4月12日登場，52個樂團輪流登台表演。（記者葉永騫攝）

    屏東南國生活節4月12日登場，52個樂團輪流登台表演。（記者葉永騫攝）

    2025/03/28 17:04

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東南國生活節將於4月12、13日起，連續4個週六、日在恆春北門草地盛大舉辦，從下午2點至晚間9點免費進場，將有超過52組國內外音樂團體演出，並加入「街頭藝人」、「親子互動區」，邀請大家前往南國，感受恆春的夏夜晚風。

    屏東縣政府交通旅遊處表示，南國生活節已成為每年恆春半島夏日固定舉辦盛典，今年除了超過52組音樂團體演出，還有超人氣樂團「ZIP發射樂團」、「怕胖團」、「hue」、「溫蒂漫步」、「莉莉周她說」等，更有來自「美國」的樂團「The Co-Pilots」、「日本」樂團「brkfstblend」，以及在地樂團等，成為一場多元風格的音樂饗宴；活動期間推出六條不同主題深度限定小旅行，前200位報名可免費獲得活動限量帆布袋與南國生活節市集優惠餐券，即日起可到南國生活節官網預約。

    屏東縣政府交通遊遊處長黃國維表示，慶祝恆春建城150周年，主視覺特別以恆春意象為靈感，創造出4種可愛小怪獸，洋蔥怪獸「洋蔥阿和」、火龍果怪獸「小北」、磚窯怪獸「阿窯」及牧場綠毛怪「草草」，象徵南國的熱情與活力，現場也特別打造超過「15公尺的打卡大型主視覺氣模」，周邊商品有「絨毛吊飾」、「紀念T恤」、「紀念提袋」與「超限量南國手燈」，即日起在活動官網進行預購，他也呼籲民眾選擇合法旅宿，不要住宿未合法登記的旅店，相關優惠可至活動官網查詢。

    屏東南國生活節4月12日登場，主視覺特別以恆春意象為靈感，創造出洋蔥怪獸「洋蔥阿和」。（記者葉永騫攝）

    屏東南國生活節4月12日登場，主視覺特別以恆春意象為靈感，創造出洋蔥怪獸「洋蔥阿和」。（記者葉永騫攝）

    屏東南國生活節4月12日在恆春北門的大草地登場。（記者葉永騫攝）

    屏東南國生活節4月12日在恆春北門的大草地登場。（記者葉永騫攝）

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