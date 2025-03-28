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    五感體驗玩藝術！台南「蕭壠14倉兒童藝術節」4/3-4/6登場

    蘋果劇團帶學童跳舞為蕭壠14倉兒童藝術節宣傳造勢。（記者楊金城攝）

    蘋果劇團帶學童跳舞為蕭壠14倉兒童藝術節宣傳造勢。（記者楊金城攝）

    2025/03/28 16:59

    〔記者楊金城／台南報導〕最具藝術感的兒童節活動，台南佳里「蕭壠14倉兒童藝術節」將在兒童節連假4月3日至6日登場，以「感受、探索、創造」為核心推出「兒童創意五感體驗」活動、兒童劇場、播放國際兒童動畫片、市集、書展等系列活動。

    台南市文化局代理局長林韋旭、策展團隊Aha幼兒創意、蘋果劇團今天（28日）為蕭壠14倉兒童藝術節宣傳造勢；蕭壠文化園區的前身是佳里糖廠，內有兒童美術館和14個倉庫群，成為藝文展演場域。

    林韋旭說，蕭壠14倉兒童藝術節不只是最有藝術感的兒童節活動，也是最歡樂的兒童節活動，透過多元藝術活動，讓孩子學習與探索，培養創意、感受藝術並啟發想像力。

    蕭壠文化園區在兒童藝術節推出沉浸式藝術體驗、奇趣工作坊、街頭藝人表演、國際兒童影展、闖關遊戲及雙主題市集等。有蘋果劇團、九歌兒童劇團演出親子劇，並安排小朋友最愛的泡泡、造型氣球、魔術互動表演。

    此外，首度邀請日本表演藝術家The Worthless 以音樂與繪本結合演出，帶來獨特觀賞體驗。蕭壠園區同步展出多檔藝術展覽，並設計「感受、創造、探索」主題體驗館，在南北廊道還有巷仔Niau等藝術裝置的拍照熱點。

    蕭壠電影院也首度舉辦台灣國際兒童影展，精選8部國際兒童動畫片，另由國內外藝術家帶來兒童節主題手作工作坊，以互動方式探索藝術的奧秘。蕭壠兒童圖書館則有五感主題書展，園區還舉辦文青風滿滿的「森之市」、「小老闆市集」，讓孩子們化身小小創業家，體驗經營和學習。

    主題體驗館內的彈簧床讓學童跳躍玩耍。（記者楊金城攝）

    主題體驗館內的彈簧床讓學童跳躍玩耍。（記者楊金城攝）

    兒童創意五感體驗館有好玩的互動遊戲。（記者楊金城攝）

    兒童創意五感體驗館有好玩的互動遊戲。（記者楊金城攝）

    蕭壠14倉兒童藝術節的展覽。（記者楊金城攝）

    蕭壠14倉兒童藝術節的展覽。（記者楊金城攝）

    在「感受、創造、探索」主題體驗館，南市文化局代理局長林韋旭（左一）帶小朋友在牆壁塗鴉。（記者楊金城攝）

    在「感受、創造、探索」主題體驗館，南市文化局代理局長林韋旭（左一）帶小朋友在牆壁塗鴉。（記者楊金城攝）

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