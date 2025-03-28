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    澎湖三害珊瑚「砂砱」化廢為寶 縣府籌設「生物性碳酸鈣循環中心」

    「砂砱」堆積已嚴重影響航道安全，名列澎湖三害。（澎湖縣政府農漁局提供）

    「砂砱」堆積已嚴重影響航道安全，名列澎湖三害。（澎湖縣政府農漁局提供）

    2025/03/28 17:01

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖「三害」問題日益嚴重，澎湖縣政府為解決死亡珊瑚骨骼碎屑「砂砱」淤積問題，籌設「澎湖縣生物性碳酸鈣循環中心」，將在可行性評估後，規劃設計時舉辦地方說明會，向詳細說明計畫目標及效益。

    澎湖潮間帶及港區航道砂砱淤積問題嚴重，初估目前有約100萬噸以上砂砱淤積在北方岸邊，若未妥善處理，不僅影響港灣航道通行及環境美觀，更對海洋生態及漁業資源造成威脅，地方多次建議縣政府重視相關問題，提出解決方案。

    砂砱並非無用的廢棄物，而是可作為建材，文具、生活用品等可循環利用的物質！清淤後，加工循環利用前，砂砱必須暫時堆放在沿海空曠地區，澎湖縣政府初步規劃「澎湖縣生物性碳酸鈣循環中心」，參考台糖永康科技場模式，零汙染、零廢棄，符合相關環保法規。

    循環中心實現砂砱在地去化再利用，變成有價值的資源，例如肥料、飼料、土質改良劑、清潔用品、機能服飾、建材原料及文創商品，增加地方就業機會，轉廢為能，達到永續循環農業。

    先前傳出北寮居民抗議澎湖縣政府「可能」在北寮設置廢棄蚵殼處理廠，縣府說，規劃過程中會充分聽取民意，與社區居民密切溝通，共同打造符合環保永續發展及民生需求的綠色產業。

    砂砱清淤後必須暫時堆置岸邊。（澎湖縣政府農漁局提供）

    砂砱清淤後必須暫時堆置岸邊。（澎湖縣政府農漁局提供）

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