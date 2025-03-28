拳擊金牌林郁婷、甜點冠軍李哲瑋 獲救國團青年獎章

奧運拳擊金牌林郁婷獲114年救國團青年獎章。（救國團提供）

2025/03/28 16:25

〔記者吳柏軒／台北報導〕救國團今（28日）公布今年青年獎章10名得主，包含奧運拳擊金牌林郁婷、國際甜點冠軍李哲瑋、檢察官張凱傑等人接獲獎，鼓勵台灣青年志存高遠，樹立典範。

得主名單包含：忠孝仁愛的國民黨立委游顥、運動競技類的奧運拳擊金牌林郁婷、學術拔萃的成功大學資工系副教授曾繁勛、公益利他的高雄市手藝串珠發展協會執行長陳郁淳、國際爭光的中臺科技大學食品科技系學生李哲瑋、創新創意的宜家畜牧場負責人施友超、永續發展的微醺農場負責人黃衍勳，基層奉獻兩人是台中地方檢察署檢察官張凱傑及美和科技大學軍訓教官林俊成，與海外成就的USA Wonderland Wealth Management Group執行長李宜秋。

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救國團主任葛永光表示，在今年青年獎章選拔有來自全國各界共360名具傑出事蹟的青年參與，最後選出10人，表示全國民眾在他們身上看到了台灣青年世代的希望、創意、勇氣與無限的可能性，其努力和成就不僅是個人榮耀，更是時代的典範。救國團今下午也帶10名青年獎章得主到立法院，拜會長期支持青年政策的立院院長韓國瑜。

29歲林郁婷是台灣首位在世界拳擊錦標賽奪冠的選手，更在2024年巴黎奧運中摘下女子57公斤級金牌，為臺灣贏得史上首面奧運拳擊金牌。

李哲瑋積極參與國內外西點競賽，去年拿下義大利舉辦的世界青年甜點杯第2名、赴德國IKA奧林匹克廚藝A級競賽奪下甜點拉糖工藝項目金牌，如今也取得2025年UIBC世界盃青年西點大賽個人賽台灣選手代表資格。

31歲陳郁淳則是在25歲成為高雄與橋頭地檢署榮譽觀護人，是全國最年輕，更發揮社會公益關懷，推動手工藝文化的傳承與創新，並透過串珠藝術提升弱勢族群的生活技能與自信。

38歲黃衍勳致力於農業創新、農村永續發展與青農扶植，以「微醺農場」為基地，分享溫室規劃、技術設備與創新經營策略，協助農友投入溫室農業的創業與就業，大力推動智慧農業與共享經濟，為農村注入嶄新的活力。

國際甜點冠軍李哲瑋獲114年救國團青年獎章。（救國團提供）

黃衍勳致力於農業創新、農村永續發展與青農扶植，獲114年救國團青年獎章。（救國團提供）

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