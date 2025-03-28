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    擺脫豬屎味 雲縣要打造新虎尾溪成全國首座平面「再生水」庫

    雲林縣府與產官學共同簽署「雲林畜牧永續專家輔導團」合作備忘錄，啟動新虎尾溪污染治理計畫。 （記者黃淑莉攝）

    雲林縣府與產官學共同簽署「雲林畜牧永續專家輔導團」合作備忘錄，啟動新虎尾溪污染治理計畫。 （記者黃淑莉攝）

    2025/03/28 16:45

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕環境部上月公布去年全國河川水質監測結果，全國嚴重污染測站有7站，雲林新虎尾溪就有2處，主要擺脫豬屎味，雲林縣府提出新虎尾溪水質AI監控及整治計畫，將結合產官學成立畜牧專業團隊，協助沿線畜牧場提升設施設備，設置4處收集豬糞尿，水可以做液肥，沼氣可發電，並把雨水、農業廢水截流，2030年讓新虎尾溪成為全國首座平面「再生水」庫。

    新虎尾溪水質改善整治計畫今（28）日啟動，由雲林縣長張麗善、環境部水質保護司長王嶽斌與虎尾科技大學、雲林科技大學、台塑企業等單位代表，共同簽署「雲林畜牧永續專家輔導團」合作備忘錄。

    張麗善表示，雲林為養豬大縣，歷年來縣內主要河川受沿線畜牧廢水、民生污水影響，水質污染情況嚴重，其中新虎尾溪畜牧廢水就占近7成，其流域涵蓋雲林精華地區，也是未來褒忠、虎尾產業園區重要水資源，因此啟動改善計畫，不只改善水環境，也可提升空氣品質，讓鄉親或遊客不用聞到豬屎味。

    環保局長張喬維指出，目前縣內設置46台河川水質監測設備，去年針對水污稽查開出5、60張罰單，以畜牧場最多，但農民會養豬對廢水處理不熟悉，這治理分短、中、長期，短期邀請專家學者及借重台塑在廢水、臭味專長，協助畜牧場設施設備改善；中期設置糞尿沼氣發電設施，推動大場帶小場妥善處理產生的廢污水，及區域型現地水質淨化設施。

    長期工作持續透過沼氣發電中心、現地水質淨化設施的設置，運用智慧AI廣設水質感測器，源頭污染改善，後續把雨水、農業廢水回收就地滯洪，把新虎尾溪成為「再生水」庫，未來可做為褒忠科技城用水，粗估從莿桐到褒忠這段約10公里，每天可有20萬噸再生水可供利用。

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