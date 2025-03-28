嘉縣朴子國小歡慶兒童節 校內吃夜市豬排餐學童嗨翻

朴子國小學生在學校吃起夜市排餐，非常開心。（記者林宜樟攝）

2025/03/28 15:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子國小歡慶兒童節，今天舉辦「食育健康力童樂宴會」，請來夜市排餐業者以國產豬肉及朴子在地生產的有機綠豆、薏仁，在校園戶外進行「模範英雄宴」，宴請各班模範生及獲得全國賽獎項學生，孩子們有如逛夜市般在校園享用豬排套餐，非常開心。

朴子國小今天在戶外設33桌，讓177位模範生及獲獎學生享用康倍得牛排站烹調的排餐，其餘學生也在班級內享用有肉排的營養午餐；嘉義縣府教育處副處長顏廷育、朴子市長吳品叡、朴子市代表會主席陳玉霞、朴子國小校長李春輝等到場鼓勵孩子認真學習，努力有成果。

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顏廷育說，縣府推動食育健康力政策，自籌經費專款補助非中央廚房學校午餐廚工人事費用，讓學生午餐費用於食材，豐富學生午餐菜色及品質，今天也贈送學生「嘉義優鮮食育地圖」桌遊遊戲，讓孩子瞭解嘉義縣18個鄉鎮市在地農特產。

李春輝說，學校與教育處合作設計「嘉義優鮮食育地圖」桌遊遊戲，今年初完成，400份桌遊已送給合作的學校學生，培養孩子「食當季、吃在地」的選食力。

李春輝表示，朴子國小為非央廚學校，未有中央經費補助，家長繳納的午餐費較高，非央廚學校的孩子家長經濟負擔並不比偏鄉學校輕鬆，感謝縣府予以補助，讓費用盡量用於食材，提供孩子優質的營養午餐，也感謝家長會協助學校辦理活動，讓孩子們開心歡度兒童節。

當選模範生的學生開心享用排餐。（記者林宜樟攝）

夜市排餐業者烹調上百份的豬排套餐。（記者林宜樟攝）

使用朴子在地生產的綠豆與薏仁的甜點。（記者林宜樟攝）

縣府教育處贈送「嘉義優鮮食育地圖」桌遊遊戲給學生。（記者林宜樟攝）

朴子國小歡慶兒童節請吃排餐，縣府教育處贈送「嘉義優鮮食育地圖」桌遊。（記者林宜樟攝）

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