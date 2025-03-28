廢棄糖鐵涵洞闢設東向新車道 台南仁德潭稅橋下改建兼治水完工

仁德潭稅橋下方改建完工，也一併治水，順利完工。（記者吳俊鋒攝）

2025/03/28 15:36

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區保安、文賢里交界的潭稅橋，下方東向涵洞因高度與寬度都不足，車輛常在空間較大的西向涵洞爭道，擦撞意外頻傳，甚至發生死亡事故，加上地勢低窪，遇雨易淹，影響通行，民進黨立委王定宇向中央爭取經費，協助市府整修一旁的廢棄糖鐵涵洞，闢設為東向新車道，改建兼治水，順利完工，週六舉辦通車典禮。

王定宇表示，潭稅橋下的車道改建與淹水治理，合計經費約6000萬元，由國土管理署補助，並協調使用台糖、三爺宮的用地，以利工程推動，完成後，困擾當地50年的雙重問題終於獲得解決。

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王定宇說，潭稅橋下較為低窪，以往大雨易淹，藉由道路改建，一併進行箱涵增設，引流至附近的三爺溪，可有效降低當地的水患，確保交通不至於中斷。

王定宇也提到，前年1名年輕女騎士在潭稅橋下發生擦撞事故，不幸身亡，家人陳情下，他全力爭取經費，加速推動當地交通的改善，完工後，東、西向車道已有區隔，安全提升。

潭稅橋在台鐵西部幹線上，下方由保安路穿越，當地耆老指出，50年前設置3處涵洞，北側西向車道、中間東向車道，最南則是五分車道。

後來附近的糖廠關閉，橋樑最南側的五分車道停用，荒廢已久；由於灌溉水路的關係，3處涵洞中，通行空間最小的是東向車道，仍屬磚造結構。

根據市府工務局的資料，原東向車道高僅2.1米，寬度也才2.4米左右，車輛行經，操控不慎，常會擦撞牆壁，有的甚至會卡住。

當地耆老強調，中間涵洞原本是機、慢車道，四輪族都走比較大的北側涵洞，為往西通行的車道，高約3.3米、寬度4.5米，單線雙向，必須要稍微禮讓，。

隨著當地逐漸發展，往返車輛激增，中間與北側的涵洞，才東西向分流，但還是會有爭道的情形，衍生交通事故，再加上淹水的問題，令人詬病。

糖鐵涵洞比中間涵洞稍微大了點，高2.5米、寬度3.15米，做為新的東向車道，安全性可以有效提升，完工後，可以確實分流。

仁德潭稅橋下方改建完工，也一併治水，順利完工。（記者吳俊鋒攝）

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