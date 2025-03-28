湖口首場兒童節夢幻樂園 4/3-4在王爺壟停3、停4連玩兩天

湖口鄉公所今年首度舉辦兒童節活動，4月3日至4日一連兩天，將在王爺壟停3、停4停車場打造兒童夢幻樂園，還將有120秒璀璨煙火秀壓軸。（記者廖雪茹攝）

2025/03/28 15:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕下週將迎來兒童節連假，新竹縣湖口鄉公所今年準備了8500個卡皮巴拉造型的拍拍夜燈，分送給全鄉幼兒園及國小小朋友，更首次舉辦兒童節活動，4月3日至4日一連兩天，將在王爺壟停3、停4停車場打造兒童夢幻樂園，有旋轉木馬、摩天輪、咖啡杯、海盜船等經典遊樂設施；4月4日晚間8點還將施放120秒璀璨煙火秀壓軸，希望讓孩子們和家人共度一個難忘的兒童節。

湖口鄉公所今（28）日偕同代表會召開宣傳記者會，由鄉立幼兒園小朋友與小岳哥哥精彩演出暖場，各村長社區幹部共襄盛舉。鄉長吳淑君表示，今年的「鬧熱湖口童遊趣」兒童節活動，每日上午9點開始，現場規劃了4座大型氣墊樂園，以及9座遊樂機械設施，打造專屬湖口的兒童夢幻樂園。

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吳淑君說，公所特別與台灣超人氣插畫角色「奧樂雞OLOGY」聯名合作，現場參加闖關遊戲，即可獲得限量聯名小圓鏡一個，奧樂雞還將親臨現場，與大家進行有獎徵答，增添趣味互動。此外，舞台表演集結了8組精彩表演團隊，有海波兒童劇團帶來超人氣「天竺鼠車車」見面會，還有YOYO家族與MOMO家族，帶來活力滿滿的帶動唱跳。

活動也安排免費的紅龜粿吊飾DIY和花盆手作體驗，讓親子一起發揮創意。還有40攤特色市集，網羅美味輕食、甜點飲品及手工藝文創商品。

湖口鄉公所表示，兩天活動期間，達生五路及中正七街局部路段將實施交通管制，請民眾配合。現場規劃約150個免費的臨時停車位，如已停滿，周邊有3處收費停車場：王爺壟公園停車場、湖口後火車站成功停車場及中興立體停車場，也建議民眾多加利用大眾運輸工具。活動資訊，請至官方臉書粉絲專頁查詢。

下週將迎來兒童節連假，新竹縣湖口鄉公所今年準備了8500個卡皮巴拉造型的拍拍夜燈，分送給全鄉幼兒園及國小小朋友。（記者廖雪茹攝）

湖口鄉長吳淑君（右）和小岳哥哥（左）邀請小朋友們別錯過「鬧熱湖口童遊趣」兒童節活動。 （記者廖雪茹攝）

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