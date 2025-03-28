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    22天遶行116村里 台灣遶境最久的中市「旱溪媽祖」明天起駕

    旱溪媽祖遶境將於明天（29日）上午8時起駕遶境，天數長達22天，是台灣遶境時間最久的媽祖，圖為昔日起駕場景。（記者張瑞楨攝）

    旱溪媽祖遶境將於明天（29日）上午8時起駕遶境，天數長達22天，是台灣遶境時間最久的媽祖，圖為昔日起駕場景。（記者張瑞楨攝）

    2025/03/28 15:00

    〔記者張瑞楨／台中報導〕從清朝道光年間（1823年）延續至今，已有200多年歷史的「旱溪媽祖遶境十八庄祈安植福」，將於明天（29日）上午8時起駕遶境，天數長達22天，是台灣遶境時間最久的媽祖，停駕或駐駕宮廟有99座，行經多達11個行政區共116個里（村里），涵蓋台中市烏日區、霧峰區、大里區、太平區，並經由東區、南區、南屯區、北屯區、北區、西區、中區等行政區域，耗時22天，預計4月19日晚間9時回鑾安座。

    樂成宮董事長何敏誠表示，大家熟知的「旱溪媽祖蔭外庄」，象徵無論本庄或外庄的信徒，只要虔誠信仰，都能得到媽祖庇佑，此外，「旱溪媽祖大旗腳」更是遶境傳統，當媽祖出巡，遠遠便可見大旗高舉，信眾見旗迎駕，場面熱烈感人。

    他指出，往年遶境隊伍氣勢恢弘，頭燈、宮大旗、小宮燈隊、繡旗隊、三十六執事等依序排列，女子神轎班踏著禮步向樂成宮眾神明辭行，展現傳統民俗之美，信眾手持清香，恭送旱溪媽祖與喀哩新南宮媽祖出巡，虔誠心意溢於言表，今年遶境規模也不輸往年。

    文獻記載，已被列為三級古蹟、主祭旱溪媽祖的樂成宮，創建於清朝乾隆18年（西元1753年），清朝道光3年（西元1823年），大台中地區農作物受「烏龜蟲」（一種危害稻作的害蟲）危害，信徒倡議旱溪媽祖遶境防治蟲害，起駕之後，天降滂沱大雨，害蟲被雨水掃滅，而有「旱溪媽祖蔭外庄」之說，遶境也就成為傳統。

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