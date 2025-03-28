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    海砂屋新店大溪地一期都更審議通過 新北市府將分76戶社宅

    新店大溪地一期社區是市府列管的海砂屋，共有95戶，曾因海砂含量分布不均，造成同一張使用執照範圍內，各棟建築物鑑定結果不一致。（新北市城鄉局提供）

    新店大溪地一期社區是市府列管的海砂屋，共有95戶，曾因海砂含量分布不均，造成同一張使用執照範圍內，各棟建築物鑑定結果不一致。（新北市城鄉局提供）

    2025/03/28 15:19

    〔記者黃子暘／新北報導〕海砂屋影響居住安全，新北市府推動政策放寬協助都市更新，都市更新處長林炳勲指出，新店大溪地一期社區是市府列管的海砂屋，部分區域鋼筋腐蝕、混凝土塊剝落，地下室還用鋼桿支撐，住戶以自主更新會方式發起重建，住宅及都市更新中心協助推動，其都市更新事業計畫案於今（28）日審議通過，更新後將興建4棟地下4層、地上15層住宅大樓，市府有望分回76戶社宅。

    林炳勲表示，大溪地一期社區共有95戶，雖經市府工務局於2015年認定為海砂屋，卻因海砂含量分布不均，造成同一張使用執照範圍內，各棟建築物鑑定結果不一致，其中40戶被判定拆除重建、55戶補強，也導致無法適用相同獎勵，造成整合困難。

    對此，林炳勲說，為加速海砂屋重建，市府協助社區劃定為都市更新地區，更放寬海砂屋獎勵適用認定，希望提高社區重建意願；更新會方面期望納入北側國有土地，基地範圍更完整，可提高都更後整體效益，市府協助並爭取與中央合作，讓荒廢國有土地活化興辦社會住宅，更新後有望分回76戶社住單元，並留設5公尺以上人行步道，改善居住安全之餘也帶動周遭環境改善。

    都更處指出，市府「都更三箭政策」分別是以大眾運輸為導向的TOD增額容積機制、主幹道沿線環境優化，以及優先處理危險建築這3項策略，並透過危老重建、一般都更、防災都更、簡易都更及整建維護等多元都更方式加速推動，截至今年3月底，已核准1285案，盼提升民眾居住品質與安全。

    新店大溪地一期社區是市府列管的海砂屋，共有95戶，曾因海砂含量分布不均，造成同一張使用執照範圍內，各棟建築物鑑定結果不一致。圖為更新後模擬圖。（新北市城鄉局提供）

    新店大溪地一期社區是市府列管的海砂屋，共有95戶，曾因海砂含量分布不均，造成同一張使用執照範圍內，各棟建築物鑑定結果不一致。圖為更新後模擬圖。（新北市城鄉局提供）

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