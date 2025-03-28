暢遊宜蘭抽中頭獎汽車 女得主驚喜：一開始以為是詐騙！

宜蘭縣政府舉辦「暢遊宜蘭抽好禮」，最大獎為價值70萬元汽車，由32歲上班族朱小姐（前排左）抽中，今天把車開回家。（記者游明金攝）

2025/03/28 14:43

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府舉辦「暢遊宜蘭抽好禮」，最大獎為價值70萬元汽車，由32歲上班族朱小姐抽中，今天舉行頒獎儀式。她說，一開始接到中獎通知，家人還以為是詐騙電話，能中頭獎真的很開心，會開著這輛車載家人到瑞芳看阿嬤，一起分享喜悅；縣府表示，這項活動會持續舉辦，促進宜蘭觀光經濟。

宜蘭縣政府表示，去年接連受到天災、地震影響重創觀光產業，為鼓勵全國民眾至宜蘭消費拚經濟，自去年12月25日至今年3月2日推出「暢遊宜蘭抽好禮」活動，只要消費滿500元的發票就可參加抽獎，最大獎是價值70萬元的TOYOTA YARIS CROSS汽車。

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縣府指出，活動期間共有1萬4682筆有效發票及購物證明參與抽獎，這項活動經費僅210萬元，但2個多月活動期間，所帶來的觀光效益約4000萬元。

縣府今天舉行頒獎活動，頭獎得主朱小姐首度現身；她難掩喜悅的說，很謝謝縣府辦這麼好的活動，可以促進消費帶動經濟，還能中大獎，希望縣府每年舉辦，以後會告訴親朋好友記得要來宜蘭玩，消費可以中大獎，她這次消費投了5張發票（口誤應為9張），中獎的是康是美藥妝店701元的發票。

朱小姐今天把車開回家，她說，第一趟旅程要開回瑞芳阿嬤家看阿嬤，也要帶家人去南部玩，縣府通知中獎的電話打來時，她剛好在忙，直到第三通才接到，一開始有點忘記這個活動，接到電話真覺得好幸運，家人還以為是詐騙電話。

代理縣長林茂盛說，「暢遊宜蘭抽好禮」活動，提升縣內觀光旅遊人潮，促進觀光產業商機，同時刺激經濟消費，這項活動會持續辦理，至於辦理方式會滾動式檢討繼續精進，盼能發揮更大效益。

縣議員楊弘旻指出，縣府要加強活動宣傳，很多外縣市民眾不知道有這個活動，也有很多人沒有登錄抽獎，這方面可以再做努力。

宜蘭縣政府舉辦「暢遊宜蘭抽好禮」，今天舉行頒獎儀式。（記者游明金攝）

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