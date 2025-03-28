中華郵政公司發行「史懷哲紀念郵票」 推集郵周邊商品

中華郵政公司發行「史懷哲誕生150年紀念郵票」，弘揚史懷哲博士人道關懷精神。（中華郵政公司提供）

2025/03/28 14:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕中華郵政公司今天（28日）宣布，發行「史懷哲誕生150年紀念郵票」，面值為28元，希望透過郵票發行，弘揚史懷哲博士人道關懷的精神。

中華郵政公司董事長王國材表示，史懷哲博士不僅是傑出的醫生，也是哲學家、音樂家及神學家。他在30歲放棄舒適的生活，毅然前往資源匱乏的非洲，並創建醫院，為當地人民提供無私的醫療服務。啟發了無數後人投身公益，為世界帶來愛與希望，更在1952年獲得諾貝爾和平獎。

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王國材指出，今年適逢史懷哲博士誕生150年（1875年1月14日），中華郵政特別發行這套郵票，以細膩的畫風呈現他在非洲行醫關懷患者的情景，希望讓這份無私的愛，透過郵票傳遞到世界各地。

國際史懷哲基金會亞洲分會主席王杉財也感謝中華郵政公司透過發行郵票紀念史懷哲博士，讓其「敬畏生命」的精神得以再次被喚醒並宣揚。希望藉由本套郵票的發行讓史懷哲博士的慈善精神永續傳承。

中華郵政公司表示，台北郵局設置臨時郵局，提供銷戳服務。另配合郵票發行，特推出首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡、預銷首日戳封、套組及精緻版各1款，方便民眾收藏，有興趣的民眾可至全國各地郵局、郵政博物館洽購，或上網至「i集郵」訂購。

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