台東科展嘉年華 縣立體育館設90個趣味科學遊戲攤位

台東科展嘉年華今天在縣立體育館展覽兩天。（記者黃明堂攝）

2025/03/28 14:57

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府於今起一連兩天在縣立體育館辦理「第65屆科學展覽會頒獎典禮暨科學嘉年華」，現場除了展現代表台東縣參加全國賽的6件作品，另設置了90個趣味科學遊戲攤位，供大小朋友闖關兌獎。

此屆科學展覽會競爭激烈，共有6所國中及20所國小送件的41件作品參與競賽，並於3月14日在卑南國小進行複審；經16位專家學者從數學、物理、化學、地球科學、生物，以及生活與應用（一）、（二）、（三）等8科中評選出優秀作品，由東海國小、三民國小、東海國中及寶桑國中獲得團體獎，並遴選出6件優秀作品，將於7月代表臺東縣參加科展全國賽。

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現場同時設置90個有趣的科學闖關遊戲，由國立科學工藝博物館、國家太空中心等中央機關、台東大學與國立勤益科技大學、縣內國中小等共30個單位合作。活動內容涵蓋物理、化學、生物、地球科學等多面向，室內有豐榮國小「磁鐵穿透線圈」、豐田國中「液態氮低溫實驗」；戶外則有國立海洋生物博物館「海洋行動餐車」、國立台灣科學教育館「低碳行動電影院」及台東縣「英語行動車」等科學闖關。

6件代表台東縣參加全國科學展覽會作品有國小組生物科東大附小「玉帶鳳蝶擬態行為與環境適應之研究」、生活與應用科學科（一）初來國小「學習靠e度」、生活與應用科學科（二）知本國小「探討黑水虻蟲糞的再利用」。

國中組數學科東海國中「蜿蜒曲折」、生活與應用科學科（一）寶桑國中「以Scratch為模型規劃最短逃生路線」、生活與應用科學科（二）東海國中「自釀釋迦醋之探討」。

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