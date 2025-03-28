竹北水岸市集首曝樓層規劃 設計宛如「輕巧的河畔燈籠」

竹北水岸市集整體設計宛如「輕巧的河畔燈籠」，特別的是有大型且貫穿樓層的「轉轉樂扭蛋」，既是空間內第一大亮點，也是寓教於樂的永續環保裝置。 （記者廖雪茹攝）

2025/03/28 14:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕坐落於新竹縣竹北市高鐵特區的「水岸市集（東區市場）River Bank1」，今（28）日由市長鄭朝方攜手跨國建築團隊以模型揭露整體規劃，將有大型且貫穿樓層的「轉轉樂扭蛋」獨特設計，台灣建築師郭恆成強調低碳而節能的設計；荷蘭建築師Winy Maas比喻為一座輕巧的河畔燈籠，將會是重要的地標建築。

竹北市公所今早在平方百老匯電影院，辦理《竹北水岸市集River Bank1發表會暨市政分享會》。鄭朝方表示，水岸市集建物由台灣郭恆成建築師事務所攜手國際知名建築團隊MVRDV共同設計，集結「創新、質感、美學」三大元素，未來營運將以全時段為理念，囊括傳統市場、品牌市集、文化展演、青年創業基地、親子場域等，以垂直聚落的整合，讓市民享有豐富多層次的城市體驗。

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發表會中，鄭朝方以組合模型，透過解構，展示除了地下2至3樓的停車場外，自地下1樓到地上5樓的空間規劃。B1為下沉式廣場，白天是採買據點，夜晚則是文創市集。特別的是，整棟建築物以透明玻璃帷幕圍繞，大型且貫穿樓層的「轉轉樂扭蛋」，既是空間內第一大亮點，也是寓教於樂的永續環保裝置。

1樓為通透式及下沉的當代市場。2樓為水岸美食聚落，一邊品嚐美食、一邊欣賞水岸風光。3樓為日間托嬰中心、親子館。4樓為可容納300人的多功能空間。5樓的屋頂露臺，也規劃為「從產地到餐桌」農場，實現減碳足跡的理念。

MVRDV計畫主持人Winy Maas提到，水岸市集將如一個輕巧的河畔燈籠，全齡、全時的都市中心，融入市民的生活，也將會是一個非常重要的地標建築。建築師郭恆成表示，設計上著重融入環境與空間，低碳而節能，水岸市集將為竹北城市發展帶來新的里程碑。

鄭朝方強調，水岸市集凝聚了無數夥伴的心血與專業，現已完成第一階段設計，提送新竹縣政府審查多目標使用計畫，未來將是竹北邁向國際的第一步。

新竹縣竹北市長鄭朝方（中）今與台灣郭恆成（左）建築師事務所及荷蘭MVRDV團隊計畫主持人Winy Maas（右），以組合模型揭露「水岸市集（東區市場）River Bank1」的規劃設計。（記者廖雪茹攝）

竹北市公所今早在平方百老匯電影院，辦理《竹北水岸市集River Bank1發表會暨市政分享會》。（記者廖雪茹攝）

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