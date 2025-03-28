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    無償提供愛心被當遭嫌菜色差！業者心寒：發送愛心被檢討

    新北市板橋區一名餐飲業者，日前無償提供近百份愛心便當至華福里有需要的長者食用，沒想到卻被里民嫌棄菜色表示「寒酸」、「沒甚麼價值感」，讓業者相當委屈，在FB上PO文還原事發經過。（擷取自粉專「饕針生鮮嚴選」）

    新北市板橋區一名餐飲業者，日前無償提供近百份愛心便當至華福里有需要的長者食用，沒想到卻被里民嫌棄菜色表示「寒酸」、「沒甚麼價值感」，讓業者相當委屈，在FB上PO文還原事發經過。（擷取自粉專「饕針生鮮嚴選」）

    2025/03/28 15:07

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新北市板橋區一名餐飲業者，日前無償提供近百份愛心便當至華福里有需要的長者食用，沒想到卻被里民嫌棄菜色表示「共餐到現在6年從來沒有這麼差過」、「寒酸」、「看起來就沒有價值感」，讓業者相當委屈，在FB上PO文還原事發經過。

    綜合媒體報導，新北市板橋區華福里長陳素玉，6年來每週三都會供應一餐給里內有需要長者。而本次新加入合作的「饕針生鮮嚴選」提供的便當菜色是香腸、炒冬粉、油菜與竹筍，有里民打開便當看到菜色後直接當場大聲抱怨「寒酸」、「沒甚麼價值感」，還批評業者不用心。

    對此，里長陳素玉認為業者遭抱怨原因是便當主菜只有一根香腸，加上長輩喜歡重口味配菜好下飯。雖然是愛心便當，但是要給里民吃的，要里民能夠接受，不然還是會反映給他。

    業者也解釋，本身是生鮮供應商，非便當店。這次愛心便當是委外製作，他們並加上自家招牌紹興香腸。由業者後續提供的畫面可見，業者在過程中不斷道歉、表示會回去檢討改進，甚至表示自己「正在直播」希望里民手下留情，但仍繼續遭到里民們指責、抱怨。

    事後，業者在臉書粉專PO出事發經過委屈表示「發送愛心便當被檢討」。文中指，他們發愛心便當跑偏全板橋126里，有的里還去2、3次，今天是最後一個里，想不到會出剛才這種狀況。

    業者說，當下直播是以和為貴，「我們是要來做愛心的，愛心便當是給弱勢團體給有需要的人，不是給里長來充面子的，需要給真正弱勢有需要的人，我們不知道里長是要給面子的人，這種人根本不需要，為什麼要來拿這便當？」

    業者說，全板橋的里都跑過了，每一個里長都很好，都給團隊讚美，「我們不知道最後這個里，跟其他的里長都不一樣，第一次遇到發愛心便當是要來衝面子的」。業者也認為他們便當菜色不錯，特別加碼紹興香腸，成本比棒棒腿還貴兩倍，「我們很有誠意

    ，如果覺得菜色不好下播都可以討論，不是當下直播，得理不饒人。」

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