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    螢況可期！嘉義縣部分賞螢點已可見螢光閃爍美景

    阿里山鄉山美部落的賞螢秘境。（莊信然攝影提供）

    阿里山鄉山美部落的賞螢秘境。（莊信然攝影提供）

    2025/03/28 14:40

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣最令人期待的螢火蟲季來囉，得天獨厚的嘉義縣雖一年四季都可觀賞螢火蟲，但以3月中旬到5月底黑翅螢大爆發時最為壯觀，今年因寒流一波接一波，螢火蟲出沒時間稍為延後，目前竹崎鄉光華、阿里山鄉山美、茶山部落與梅山鄉瑞里等賞螢點都有5成左右的螢況，預計清明連假期間，嘉義山區從低海拔到中海拔應處處可見螢火蟲地毯美景。

    俗稱「火金姑」的螢火蟲全球有2000多種、台灣約有60多種，而在大阿里山區就有40多種，占比超過一半，嘉義螢火蟲品種可說是全台之冠，最常見的是黑翅螢、山窗螢、黃緣螢等，賞螢點更是難以計數，晚上在產業道路就要沒有光害就能看到螢火蟲飛舞。

    竹崎鄉光華村頂笨仔等聚落這幾年以螢火蟲觀光產業遠近馳名，每到賞螢季，遊客絡繹於途，嘉義縣露營協會理事長劉孟禾表示，頂笨仔福華步道與牛山產業道路的賞螢區全長約2公里，主要分為A、B兩區，有明顯指標引導遊客，賞螢時注意不要以閃光燈拍照，並將手電筒貼上紅色玻璃紙，更不要用手去抓來拍攝。

    山美生態達人莊信然指出，山美部落螢火蟲祕境已有可觀的螢火蟲，各產業道路也都有螢火蟲出沒，景象壯觀，可以安排時間上山觀賞季節限定滿地飛舞的螢火蟲地毯奇景。

    嘉義縣166觀光產業發展協會理事長邱詩富說，瑞里這幾年復育螢火蟲成效良好，這幾天螢況愈來愈好，預計再幾天就會進入大爆發期，螢況可期，千萬不要錯過。＃＃

    ＃＃

    嘉義縣阿里山鄉山美部落秘境螢光閃爍宛若螢火蟲地毯。（莊信然攝影提供）

    嘉義縣阿里山鄉山美部落秘境螢光閃爍宛若螢火蟲地毯。（莊信然攝影提供）

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