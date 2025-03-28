葉丙成提未來人才4特質 籲重視技職、廢除論薪「九品官人法」

教育部次長葉丙成與業界談未來人才4項特質。（記者楊綿傑攝）

2025/03/28 14:38

〔記者楊綿傑／台北報導〕企業如何找到未來人才？教育部次長葉丙成指出，未來的人才重點能力在於能自主學習、適應變化、跨域發展、解決問題等4項，公司不應再以學歷尋找人才，並應廢除不同類型學校論薪水的「九品官人法」，重視技職價值，後續也將召開企業人資長會議，助產業培養所需人才。

葉丙成今天受邀對企業界人士演講，他提到，2013年時牛津大學論文指出，有47%職業未來會消失；英國勞動部則另提到，20年後的工作有65%目前尚未出現。AI出現後，幫助公司抓出95%的合約漏洞，於是把法務人員全砍；去年美國程式設計師人力需求顯著下降，因很多程式設計都已交給AI執行。

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葉丙成指出，過去5、6年以來世界變化非常劇烈，新工作與科技連結是弱的，因此公司如果繼續只看學歷找人才，很多人才會找不到。故現在重點不在讀甚麼大學、讀甚麼科系，台灣未來需要的人才應該具備包括自主學習能力強、適應變化能力強、跨領域發展能力強、解決問題能力強等特質。

不過葉丙成也點出，台灣本國學生數因為少子女化逐年下降，國發會數據顯示，2030年時台灣人力缺口達48萬人，而教育部的使命就是在2030年要招收到30萬境外生，且其中7成要留在台灣就業。在教育部努力之下，境外生在疫情之後已逐年上升，而公司也應及早開始準備，建構出對人才友善的多元環境，就能領先別人招收到優秀人才。

對於人才來源，葉丙成說明，外籍人才方面，教育部陸續啟動國際產業人才教育專班、重點產業擴大招收僑生港澳生及外國學生實施計畫等，並強化從宣傳、語言學習、學位修讀、留台就業的招生策略串連；另國內也持續投入資源推動大專校院學生雙語化學習計畫，高深耕計畫持續增加經費，但受財劃法修法影響，可能受到衝擊。

在人才培育上，為因應AI及變化快速時代，教育部結合50多所大學開設台灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA），修畢課程會由教育部發證書；教育部另也推動跨域彈性修業計畫。他邀請公司人資特別重視具有TAICA證書者、跨領域學位者，都會是新時代的優秀人才。

此外，葉丙成談到，教育部也推動技職校院賦能計畫，培育出很多技職生擁有比國立大學生、業界更領先的技術，但有些公司卻仍存在著依照國立、私立、技職論薪的「九品官人法」，技職生起薪少數千元的陋習應該廢除，才能真正找到優秀人才。而未來教育部亦打算召開業界人資長會議，與業界一起合作培育人才。

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