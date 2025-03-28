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    苗栗「頭份四月八」促進在地農產 炒米粉大賽擴大舉辦

    苗栗「頭份四月八」促進在地農產，炒米粉大賽擴大。（記者蔡政珉攝）

    苗栗「頭份四月八」促進在地農產，炒米粉大賽擴大。（記者蔡政珉攝）

    2025/03/28 14:32

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市百年客家文化慶典「頭份四月八」（農曆四月初八），為頭份市一年一度的盛事，頭份市公所去年首度結合在地農產與頭份米粉街舉辦炒米粉大賽，迴響熱烈，今年將再擴大舉辦炒米粉大賽。

    頭份市長羅雪珠表示，去年首度在頭份四月八舉辦炒米粉大賽，獲得市民熱烈迴響，不僅參賽隊伍各個有來頭，現場也湧入數千位民眾搶吃炒米粉，氣氛十分熱絡，也炒熱尖山米粉街，廣獲好評。

    羅雪珠也宣布，今年炒米粉大賽將在5月4日上午舉辦，活動場地換到更大的六合綜合體育場，今年報名名額也開放到20隊，鼓勵廚藝精湛的朋友挑戰；其中冠軍獎金5萬元、亞軍3萬元、季軍2萬元，澎湃獎2萬元、人氣獎2萬元、創意獎2萬元。

    頭份市公所指出，今年活動以「頭份四月八 澎湃慶城藝」為主題，包括去年掀起熱潮的「炒米粉大賽」、「青年爐主創意供桌大賽」，以及「頭份拾光展老照片募集活動」。為記錄頭份快速進步、傳統文化的記憶畫面，今年的四月八活動也將在頭份藝術館舉辦「頭份拾光-影像展」，活動特別向市民募集老照片，凡有底片時代的四月八照片，歡迎市民提供，錄取者將提供500元禮券，並在頭份市藝術館展出照片，名額有限歡迎市民參與。

    苗栗「頭份四月八」促進在地農產，炒米粉大賽擴大。（記者蔡政珉攝）

    苗栗「頭份四月八」促進在地農產，炒米粉大賽擴大。（記者蔡政珉攝）

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