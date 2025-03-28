桃機檢疫護理師遭針頭刺傷需服愛滋藥 民代稱連請假都遭刁難

機場檢疫護理師因同事疏忽亂丟針對遭針紮，還需要愛滋預防性投藥，讓護理師整個人都崩潰。（黃瓊慧提供）

2025/03/28 13:46

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員黃瓊慧今在臉書爆料指出，桃園國際機場1名檢疫護理師，因同事未依規定棄置使用過針具，竟被丟在垃圾袋內的針頭刺傷，由於針頭來自世界各地「有症狀」的旅客血液，目前服用抗愛滋、抗梅毒等性病的藥物，請假過程更是頻遭刁難，讓她聽了也好難過鼻酸。

桃園市政府衛生局表示，該檢疫站是疾管署在機場設置的單位，不歸衛生局管轄，經調查該檢疫護理師是到部立桃園醫院就醫，醫師給予預防性投藥。

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黃瓊慧說，這些針頭抽過來自世界各地「有症狀」旅客的血液，血抽完後要放在專門裝醫療廢棄物的盒子內不能亂丟，她卻因為同事隨便棄置亂丟而被有感染疑慮的針頭刺傷，有很大的機率害她得愛滋病、梅毒、B型或C型肝炎、以及各種性病或傳染病，當天醫生現場要求她服用抗愛滋、抗梅毒等性病的藥物，而且需要持續追蹤，因為愛滋病有潛伏期，只是服藥之後產生不適的副作用，向主管請假受到各種刁難，還說要簽呈到疾管署長那邊才能予以准假。

黃瓊慧說，主管還說檢疫護理師的想法太負面了、又不一定會得愛滋，黃瓊慧質疑，難道這就是所謂的精神勝利法，這名檢疫護理師向她陳情的時候當場聲淚俱下，還說沒有結婚、潔身自愛，怎麼會搞到要服愛滋病的藥，而且還有好多地方沒有去、家裡有爸爸媽媽需要照顧，後面的人生該怎麼辦，讓她聽了也好難過鼻酸。

機場檢疫護理師因同事疏忽亂丟針對遭針紮，還需要愛滋預防性投藥，讓護理師整個人都崩潰。（黃瓊慧提供）

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