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    國教院與均一簽合作備忘錄 共組「數位教育國家隊」

    國教院長林從一（左）與均一教育平台董事長呂冠緯，今日簽署合作備忘錄，將共組「數位教育國家隊」。（國教院提供）

    國教院長林從一（左）與均一教育平台董事長呂冠緯，今日簽署合作備忘錄，將共組「數位教育國家隊」。（國教院提供）

    2025/03/28 13:28

    〔記者林曉雲／台北報導〕國家教育研究院今（28）日與財團法人均一平台教育基金會簽署合作備忘錄（MOU），攜手共同推動台灣數位教育的創新發展，以共創「數位教育國家隊」為目標，致力於數位學習時代未來教科書的發展，以及個人化學習機制的建置，加速台灣教育科技轉型之進程，並強化學生的學習體驗。

    國教院長林從一表示，共同推動的合作內容包括，校園數位內容開發，在現有磨課師（MOOC）及均一教育平台經驗的基礎上，強化公私協力機制，打造高品質的學習內容，並研究教科書審查與數位內容認證，因應未來教育趨勢。

    此外，林從一說明，國教院也將與均一共同建立數據分析與政策研究平台，確保教育決策建立在實證數據上，推動更精確有效的數位教育政策，另研設「數位學習診斷與評量系統」，雙方將共同研究AI評量技術，推動適性學習與個人化教育，並探索將數位學習平台與公部門資源整合的可行性，以提升教育公平性與學習成效。

    均一教育平台董事長呂冠緯則表示，自Covid-19疫情時期開始，線上學習的需求大幅增加，也影響數位學習的進展與革新，均一作為數位學習的推廣者，與國教院過去有多次合作經驗，包含共同舉辦2022年教育永續發展論壇、同年12月舉辦新課綱實施與教育協作論壇、2024年9月舉辦中小學校長數位學習領導工作坊等，這次合作將進一步聚焦於數位教材的開發與優質化，並推動數位學習內容的標準化與普及，讓學生與教師能夠更便利地運用數位資源進行學習與教學。

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